Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia, bắt giữ 59 đối tượng

Thành Đạt
TPO - Công an tỉnh Điện Biên cho biết đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài nước triệt phá thành công chuyên án lừa đảo công nghệ cao xuyên quốc gia, bắt giữ 59 đối tượng (gồm 55 người Việt Nam và 4 người Trung Quốc), trong đó có đối tượng chủ mưu, cầm đầu.

Theo lực lượng chức năng, nhóm này hoạt động tinh vi trên không gian mạng, đặt “trụ sở” tại bản Phiêng Ngam, huyện Tôn Phậng, tỉnh Bò Kẹo (CHDCND Lào).

Trước đó, đầu tháng 3/2026, qua công tác nghiệp vụ, Công an tỉnh Điện Biên phát hiện một tổ chức tội phạm do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, cấu kết với người Việt Nam, di chuyển từ Campuchia sang Lào để tiếp tục hoạt động lừa đảo. Nhận định tính chất đặc biệt nghiêm trọng, tháng 4/2026, đơn vị đã xác lập chuyên án 426H, phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (C02) - Bộ Công an và Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào) đấu tranh triệt phá.

Các đối tượng bị bắt cùng nhiều điện thoại, sim rác để thực hiện hành vi lừa đảo. Ảnh: CACC.

Theo tài liệu điều tra, chỉ trong khoảng 20 ngày (từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4/2026), nhóm này đã lừa đảo hơn 5.000 bị hại, chiếm đoạt trên 15 tỷ đồng. Thủ đoạn là lập website giả mạo, tạo nhiều tài khoản “ảo” trên mạng xã hội, sử dụng sim rác chuyển vùng quốc tế để gọi điện, giả danh giao hàng liên quan đến tiêm chủng.

Các đối tượng khai thác, sử dụng chính xác thông tin cá nhân của nạn nhân nhằm tạo lòng tin, sau đó “nhờ” chuyển khoản một khoản tiền nhỏ để xác nhận đơn hàng. Tiếp đó, chúng viện lý do đăng ký nhầm dịch vụ, đe dọa bị trừ tiền định kỳ, dẫn dụ bị hại truy cập đường link giả và chuyển tiền để “hủy dịch vụ”. Với kịch bản dựng sẵn, các đối tượng từng bước chiếm đoạt tài sản, thậm chí dụ nạn nhân vay tín dụng rồi cắt đứt liên lạc.

Lực lượng chức năng kiểm tra tang vật. Ảnh: CACC.
Lực lượng chức năng lấy lời khai đối tượng trong tổ chức lừa đảo. Ảnh: CACC.

Tối 10/4, Ban chuyên án đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, bắt quả tang 59 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội tại khu làm việc chung thuộc hai tòa nhà ở tỉnh Bò Kẹo (Lào). Trong đó có đối tượng chủ mưu Dương Văn Hà. Lực lượng chức năng thu giữ hàng trăm thiết bị điện tử, sim rác, máy tính cùng các kịch bản lừa đảo được tổ chức bài bản như một “doanh nghiệp ngầm”.

Ngay sau đó, 55 đối tượng người Việt Nam cùng tang vật được di lý về nước qua cửa khẩu Tây Trang vào rạng sáng 12/4 để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Bốn đối tượng người Trung Quốc được bàn giao cho Công an tỉnh Bò Kẹo xử lý theo pháp luật Lào.

Đây là chuyên án điển hình trong đấu tranh với tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, sử dụng công nghệ cao, thể hiện sự phối hợp hiệu quả giữa lực lượng Công an Việt Nam và Công an Lào, góp phần bảo vệ tài sản và sự bình yên của người dân.

Thành Đạt
