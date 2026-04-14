Đề xuất phạt đến 14 triệu đồng tài xế ô tô biển trắng nhận chở khách thu tiền

TPO - Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 168 đề xuất phạt tiền tới 14 triệu đồng đối với người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách (xe biển trắng - PV) nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ chở người.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Trong đó, dự thảo sửa đổi, bổ sung một số hành vi vi phạm về xe kinh doanh vận tải để phù hợp với pháp luật về kinh doanh vận tải đường bộ. Cụ thể, bổ sung các hành vi như: điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe; điều khiển xe ô tô không kinh doanh vận tải hàng hóa nhưng chở hàng hóa trên xe có thu tiền;

Ngoài ra, dự thảo cũng siết chặt các hành vi sử dụng xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng mà xác nhận đặt chỗ cho từng hành khách đi xe ngoài hợp đồng đã ký kết hoặc bán vé, thu tiền ngoài hợp đồng đã ký kết, ấn định hành trình, lịch trình cố định để phục vụ cho nhiều hành khách hoặc nhiều người thuê vận tải khác nhau...

Đối với vi phạm trên, dự thảo đề xuất phạt tiền từ 12-14 triệu đồng người điều khiển ô tô không kinh doanh vận tải hành khách nhưng chở người có thu tiền hoặc ký hợp đồng, nhận đặt chỗ để chở người trên xe và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Theo Bộ Công an, tình trạng xe ô tô không đăng ký kinh doanh vận tải nhưng vẫn chở khách, chở hàng hóa để thu tiền, xe kinh doanh vận tải hoạt động “trá hình”, gây thiếu công bằng và minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải, đồng thời gây thất thu thuế cho ngân sách Nhà nước; hành vi này còn nhằm trốn tránh hoạt động quản lý nhà nước về vận tải đường bộ.

Do đó, mục đích xây dựng Nghị định hướng tới siết chặt kỷ cương trong chấp hành các quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, nhất là đối với tổ chức, cá nhân và người điều khiển xe kinh doanh vận tải.

Ngoài ra, dự thảo cũng quy định các hành vi đưa xe không lắp thiết bị giám sát hành trình hoặc có lắp thiết bị nhưng không hoạt động, không đúng quy chuẩn theo quy định hoặc làm sai lệch dữ liệu của thiết bị giám sát hành trình của xe ô tô..., có thể bị phạt tiền từ 5-6 triệu đồng đối với cá nhân, 10-12 triệu đồng đối với tổ chức là chủ xe vận tải nội bộ.

Dự thảo đang được lấy ý kiến đến hết ngày 19/4/2026.