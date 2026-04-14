Thượng tướng Nguyễn Văn Long: Phải tập trung triệt tiêu 'nguồn cầu' tiêu thụ ma tuý

TPO - Tại Hội nghị giao ban công tác phòng, chống ma tuý 8 tỉnh khu vực Nam bộ, Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Thứ trưởng Bộ Công an khẳng định, xây dựng “xã, phường không ma tuý” là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định trong kéo giảm tội phạm. Muốn giải quyết căn cơ tội phạm phải tập trung triệt tiêu “nguồn cầu” tiêu thụ ma tuý, do đó cần phải quản lý tốt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý và người quản lý sau cai.

Thượng tướng Nguyễn Văn Long phát biểu tại hội nghị.

Ngày 14/4, tại Cần Thơ, Bộ Công an tổ chức Hội nghị giao ban công tác phòng, chống ma tuý 8 tỉnh khu vực Nam bộ. Thượng tướng Nguyễn Văn Long - Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, Công an các địa phương đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tấn công, trấn áp tội phạm ma tuý; triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý. Cùng với đó, công tác rà soát, phát hiện, quản lý người sử dụng trái phép chất ma tuý, người nghiện và người bị quản lý sau cai được thực hiện chặt chẽ; nhiều điểm, tụ điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma tuý được xử lý kịp thời.

Kết quả, từ ngày 15/9/2025 đến 14/4/2026, Công an 8 tỉnh, thành phố Nam Bộ đã phát hiện, đấu tranh 6.528 vụ, bắt giữ 14.296 đối tượng liên quan đến ma tuý; rà soát, phát hiện mới hơn 32.000 người sử dụng trái phép chất ma tuý, người nghiện và người bị quản lý sau cai, nâng tổng số các diện đối tượng này lên hơn 70.000 người. Đến nay, 5 địa phương gồm An Giang, Cà Mau, Đồng Tháp, Tây Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng ký thực hiện mục tiêu xây dựng địa bàn không ma tuý.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long nhấn mạnh, công tác phòng, chống ma tuý hiện nay đang nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước với quyết tâm chính trị rất cao, nguồn lực được ưu tiên đầu tư mạnh mẽ.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long khẳng định, xây dựng “xã, phường không ma tuý” là nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quyết định trong kéo giảm tội phạm. "Muốn giải quyết căn cơ tội phạm phải tập trung triệt tiêu “nguồn cầu” tiêu thụ ma tuý, do đó cần phải quản lý tốt người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma tuý và người quản lý sau cai" - Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cho biết.

Để nâng cao hiệu quả công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thống nhất nhận thức, triển khai thực chất các giải pháp xây dựng địa bàn không ma tuý, tiến tới xây dựng tỉnh, thành phố không ma tuý; thực hiện nghiêm các kế hoạch, chuyên đề của Bộ Công an.

Trong đó có kế hoạch về cao điểm tổng rà soát, phát hiện, thống kê, quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện và đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy; đồng thời đẩy mạnh đấu tranh với tội phạm ma tuý trên không gian mạng; nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý các vụ án, kể cả xét xử vắng mặt đối với đối tượng bỏ trốn.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Long cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường công tác quản lý, cai nghiện; lãnh đạo Công an các địa phương thường xuyên kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tại các cơ sở cai nghiện. Quan tâm chế độ, chính sách đối với lực lượng làm công tác phòng, chống ma tuý, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác.