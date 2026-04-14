Pháp luật

Google News

Hai tên trộm xe dùng bình xịt hơi cay và dao nhọn chống trả công an khi bị vây bắt

Nguyễn Thảo
TPO - Hai đối tượng điều khiển xe máy từ tỉnh Đồng Nai đến Đắk Lắk để trộm xe máy. Khi bị công an vây bắt, một đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay, dao nhọn chống trả nhằm tẩu thoát.

Ngày 14/4, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Quang Nhã (25 tuổi, trú tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Đức Sang (34 tuổi, trú xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk) về hành vi trộm cắp tài sản.

Hai bị can trong vụ trộm xe máy. Ảnh công an cung cấp.

Cả hai đối tượng này đều nghiện ma túy và đã có 4 tiền án về nhiều tội danh khác nhau. Trong đó, đối tượng Sang mới ra tù được hơn 1 tháng nay. Sau khi ra tù, Sang đến tỉnh Đồng Nai sống lang thang rồi kết thân với Nhã. Vì cần tiền mua ma túy nên cả hai bàn bạc, rủ nhau đi trộm cắp xe máy.

Ngày 11/3, hai đối tượng mang theo các công cụ phá khóa, bình xịt hơi cay và dao nhọn rồi điều khiển xe máy từ tỉnh Đồng Nai đến Đắk Lắk.

Khi đến Khu công nghiệp Tân An (phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk) phát hiện một chiếc xe máy của người dân dựng bên lề đường, Sang đứng từ xa cảnh giới, còn Nhã sử dụng dụng cụ phá khóa, lấy trộm rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Đến ngày 12/3, hai đối tượng tiếp tục đến xã Cư Jut, tỉnh Lâm Đồng trộm thêm 1 chiếc xe máy. Khoảng 17h cùng ngày, khi cả hai đang điều khiển xe về đến xã Quảng Phú, tỉnh Đắk Lắk thì bị Công an phường Tân An truy xét, vây bắt.

Trong quá trình khống chế, đối tượng Nhã đã sử dụng dao nhọn, bình xịt hơi cay tấn công lại lực lượng công an hòng tẩu thoát. Tuy nhiên, lực lượng công an đã nhanh chóng khống chế, bắt giữ hai đối tượng

Tại cơ quan công an, hai đối tượng khai nhận sau khi trộm được xe sẽ đưa về tỉnh Đồng Nai để bán sang Campuchia.

Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng.

