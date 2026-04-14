Chốt lịch xem xét kháng cáo của 2 cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm

TPO - Sau phiên sơ thẩm, hai cựu Cục trưởng Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga, cùng nhóm cựu cán bộ tại Cục An toàn thực phẩm có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt hoặc xin hưởng án treo.

Hơn 30 bị cáo xin giảm án

Dự kiến ngày 6/5 tới, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử phúc thẩm theo đơn kháng cáo của các bị cáo trong vụ án “Đưa hối lộ, Nhận hối lộ” xảy ra tại Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Phiên tòa dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày (từ 6 đến hết ngày 8/5/2026). Hội đồng xét xử gồm 3 người, do Thẩm phán Trần Thị Quỳnh làm Chủ tọa phiên tòa. Hiện đã có hơn 20 luật sư đăng ký tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên phúc thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thanh Phong, cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm.

Sau phiên sơ thẩm, TAND TP Hà Nội, nhận đơn kháng cáo, xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh Phong và Trần Việt Nga (đều là cựu Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế). Ngoài ra, hơn 30 bị cáo (phần lớn là cán bộ Cục An toàn thực phẩm) cũng kháng cáo, đề nghị tòa cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt, một số xin được hưởng án treo.

Giữa tháng 1/2026, Tòa sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Phong mức án 20 năm tù về tội "Nhận hối lộ". Cùng tội danh này, bị cáo Trần Việt Nga bị tuyên 15 năm tù; bị cáo Lê Hoàng (chồng của bị cáo Trần Việt Nga) lĩnh 5 năm tù.

Bị cáo Nguyễn Hùng Long và Đỗ Hữu Tuấn (đều là cựu Phó Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm) bị tuyên lần lượt 12 năm và 7 năm tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án tương xứng với hành vi phạm tội đã gây ra, trong đó nhiều bị cáo được hưởng án treo.

Lợi dụng Nghị định để "làm tiền"

Theo bản án sơ thẩm, quá trình thực hiện Nghị định 15/2018/NĐ-CP, do có nhiều nội dung mới gây khó khăn cho các cá nhân, doanh nghiệp trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, nhất là các yêu cầu liên quan đến cung cấp tài liệu khoa học chứng minh công dụng, liều dùng của sản phẩm.

Cựu Cục trưởng Trần Việt Nga và chồng là bị cáo Lê Hoàng.

Lợi dụng những khó khăn, bất cập trên, các chuyên viên, lãnh đạo đơn vị chuyên môn liên quan tại Cục An toàn thực phẩm đã nhiều lần gửi văn bản yêu cầu các cá nhân, doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ với nội dung chung chung, khó hiểu, gây khó khăn hoặc kéo dài thời gian xử lý hồ sơ nhằm trục lợi.

Về phía doanh nghiệp vì mục tiêu lợi nhuận, để tránh việc xét duyệt hồ sơ và công bố sản phẩm bị kéo dài dẫn đến không thể sản xuất, đưa sản phẩm ra lưu thông ngoài thị trường nên nhiều đơn vị, cá nhân khi làm hồ sơ đã chủ động đề nghị đưa tiền từ 5 - 10 triệu đồng/1 hồ sơ ngoài lệ phí phải nộp theo quy định để rút ngắn thời gian thẩm định, hợp thức hóa hồ sơ không đủ điều kiện để được cấp giấy tiếp nhận, giấy xác nhận, giấy chứng nhận GMP.

Lợi dụng các quy định pháp luật, từ 2018 - 2025, một số chuyên viên báo cáo nội dung các doanh nghiệp đưa tiền để "bôi trơn" trong các hoạt động: Thẩm định cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm; thẩm định Giấy xác nhận nội dung quảng cáo; thẩm định, hậu kiểm, cấp Giấy chứng nhận GMP cho lãnh đạo cấp phòng, trung tâm để báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Phó cục trưởng và Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đồng ý cho phép nhân viên nhận tiền để hướng dẫn giúp đỡ khi tiếp nhận, thẩm xét hồ sơ cho các doanh nghiệp, cá nhân.

Các bị cáo tại phiên sơ thẩm.

Bản án xác định, sau khi được Nguyễn Thanh Phong, Trần Việt Nga, đồng ý cho chủ trương trên, lãnh đạo phòng, trung tâm trao đổi lại với các chuyên viên thống nhất thực hiện.

Kết quả điều tra xác định từ 2018 - 2024, Nguyễn Thanh Phong cùng 34 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên của Cục An toàn thực phẩm đã có hành vi nhận hối lộ hơn 107 tỷ đồng của 21 bị cáo là các cá nhân, doanh nghiệp. Trong đó, tổng số tiền nhận hối lộ trong hoạt động cấp giấy tiếp nhận là gần 94 tỷ đồng, cấp giấy xác nhận là hơn 12 tỷ đồng và giấy chứng nhận GMP là hơn 1 tỷ đồng.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Thanh Phong nhận gần 44 tỷ đồng, bị cáo Trần Thị Nga hơn 8 tỷ đồng. Vì vậy, cần áp dụng mức hình phạt cao trong vụ án mới tương xứng với hành vi và vai trò phạm tội của các bị cáo.