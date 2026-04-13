Tạm giam 2 đối tượng giả danh công an dùng súng nhựa cướp xe máy

TPO - Giả danh lực lượng công an tuần tra ban đêm, 2 đối tượng ở Lâm Đồng đã dùng súng nhựa khống chế 2 thiếu niên để cướp xe máy và điện thoại.

Ngày 13/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh tạm giam đối với Hồ Trường Kim (SN 2004) và K’ Doanh (SN 2005, cùng trú xã Gia Hiệp, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng K’ Doanh tại cơ quan công an.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, sáng 5/4, Công an xã Bảo Thuận tiếp nhận trình báo của 2 thiếu niên về việc bị 2 nam thanh niên giả danh công an khống chế, chiếm đoạt 1 xe máy và 2 điện thoại di động.

Ngay sau đó, Công an tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các lực lượng khẩn trương xác minh, truy bắt đối tượng. Sau gần 12 giờ truy vết, lực lượng chức năng đã bắt giữ Hồ Trường Kim và K’ Doanh khi cả 2 đang lẩn trốn tại xã Gia Hiệp.

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng thừa nhận đã chuẩn bị súng nhựa bắn đạn thuốc pháo để giả danh lực lượng công an tuần tra ban đêm nhằm thực hiện hành vi cướp tài sản.

Cụ thể, khoảng 0h ngày 5/4, khi phát hiện 2 thiếu niên điều khiển xe máy trên địa bàn thôn Tân Phú 2 (xã Bảo Thuận), các đối tượng đã đuổi theo, chặn xe, rút chìa khóa, yêu cầu kiểm tra và dùng súng đe dọa. Tin tưởng là lực lượng chức năng, các nạn nhân đã giao tài sản và cung cấp mật khẩu điện thoại.

Sau khi gây án, cả 2 bỏ trốn nhưng bị bắt giữ ngay trong ngày. Qua kiểm tra, cơ quan điều tra đã thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt, tạm giữ tang vật liên quan và tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.