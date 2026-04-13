Xét xử nhóm cựu cán bộ 'động tay' vào hồ sơ giúp nhiều đối tượng 'né' cai nghiện bắt buộc

TPO - TAND TPHCM xét xử 17 bị cáo liên quan sai phạm trong lập hồ sơ cai nghiện bắt buộc, trong đó có 12 người là cựu cán bộ bị cáo buộc can thiệp trái phép, xác nhận khống để giúp người nghiện né tránh xử lý.

Ngày 13/4, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử 17 bị cáo liên quan đến sai phạm trong quá trình lập hồ sơ, xử lý các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Phiên tòa do thẩm phán TAND TPHCM Ngô Ngọc Thắng làm chủ tọa. Tại quyết định đưa vụ án ra xét xử công bố tại phiên tòa, HĐXX cho biết, phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày.

Các bị cáo Trần Ngọc Thanh (40 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 11, quận Gò Vấp - nay là phường Thông Tây Hội), Nguyễn Võ Anh Vũ (cựu Trưởng Công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), Lê Hoàng Đan (Trưởng Công an xã Long Hiệp, Bến Lức, Long An cũ) bị xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Bị cáo Nguyễn Khánh Duy (cựu Phó Công an phường 15, quận 10 - nay là phường Hòa Hưng) bị xét xử tội “Nhận hối lộ”.

Các bị cáo còn lại bị xét xử về tội: “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong quá trình rà soát hồ sơ hủy quyết định quản lý người nghiện ma túy và hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường. Kết quả điều tra xác định một số cán bộ, chiến sĩ công an đã cấu kết với các đối tượng bên ngoài, lợi dụng nhiệm vụ được giao để thực hiện hành vi trái pháp luật.

Cụ thể, các bị cáo bị cáo buộc đã can thiệp trái phép vào quy trình xử lý hồ sơ, làm sai lệch thông tin nhằm giúp nhiều người nghiện ma túy không phải chấp hành biện pháp cai nghiện bắt buộc theo quy định. Hành vi này không chỉ làm sai lệch bản chất vụ việc mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác quản lý người nghiện trên địa bàn.

Bị cáo Phạm Trần Ngọc Thanh được giao nhiệm vụ lập hồ sơ đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc. Tuy nhiên, thay vì thực hiện đúng chức trách, Thanh đã làm trái công vụ khi trực tiếp liên hệ, nhờ xác nhận khống nơi cư trú cho một số đối tượng. Qua đó, những người này đủ điều kiện “hợp thức hóa” hồ sơ để né tránh việc bị áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc.

Các bị cáo Nguyễn Võ Anh Vũ, Nguyễn Bá Nhất, Ngô Ngọc Khương, Huỳnh Đức Phương, Võ Thanh Mến và Lê Hoàng Đan bị xác định có hành vi tiếp tay sai phạm. Dù biết rõ các đối tượng không thực tế cư trú tại địa phương, nhưng do nể nang, quen biết, các bị cáo này vẫn chỉ đạo cấp dưới hoặc trực tiếp ký xác nhận khống vào các giấy tờ liên quan, nhằm hoàn thiện hồ sơ theo hướng có lợi cho người vi phạm.

Cáo trạng cho rằng, hành vi của các bị cáo là cựu cán bộ công an đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự, cần xử lý nghiêm.