Bắt nhóm đối tượng liên tiếp dùng dao tấn công người đi đường cướp tài sản

Nhật Huy
TPO - Chỉ trong vài ngày, nhóm 3 thiếu niên ở An Giang liên tiếp gây ra các vụ dùng dao tấn công người đi đường để cướp xe máy, điện thoại.

Ngày 13/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đang tạm giữ hình sự Ngô Hồng Sang (SN 2011, ngụ phường Bình Đức, An Giang); Đỗ Cao Thế và Dương Văn Khánh (cùng SN 2010, ngụ phường Long Xuyên, An Giang) để điều tra về hành vi "Cướp tài sản”.

Sang và Thế tại hiện trường vụ cướp ở khu vực khóm Tây Khánh 8, phường Long Xuyên. Ảnh: A. Tầm.

Trước đó, Công an phường Long Xuyên tiếp nhận tin báo về 3 vụ cướp xảy ra tại địa bàn, các đối tượng lợi dụng đêm tối, khu vực vắng để ra tay với tính chất liều lĩnh, manh động. Công an phường đã phối hợp với Công an tỉnh An Giang vào cuộc điều tra, truy xét. Ngày 11/4, công an xác định và bắt giữ nhóm nghi phạm trên.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, tối 5/4, Sang và Thế đi xe máy đến khu vực công viên ở khóm Đông Thịnh 8, dùng dao uy hiếp, chém anh Võ Đăng Khoa (SN 2004) gây thương tích nhẹ, rồi cướp xe máy và điện thoại.

Sau đó ít giờ, hai đối tượng tiếp tục chặn xe anh Lê Trung Hải (SN 1991) để cướp tài sản. Khi nạn nhân bỏ chạy, Thế cầm dao truy đuổi, đâm nhiều nhát. Tuy nhiên, do anh Hải hô hoán kêu cứu nên các đối tượng lên xe tẩu thoát.

Đến đêm 8/4, Sang, Thế và Khánh tiếp tục thực hiện vụ cướp khác tại khóm Tây Khánh 8, dùng vũ lực tấn công anh Lê Hoài Đăng Khoa (SN 1993) để cướp xe máy.

Xem thêm

Cùng chuyên mục