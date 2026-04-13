Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Nữ giám đốc xây dựng 80 tour du lịch 'ảo' chiếm đoạt 8,8 tỷ đồng

Hoàng An
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sau khi xây dựng 80 tour du lịch không có thật để chiếm đoạt hơn 8,8 tỷ đồng, bị can Nguyễn Thị Hạnh chi tiêu vào việc cá nhân, rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 12/4, Viện KSND TP Hà Nội tiếp nhận kết luận điều tra do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố chuyển đến, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”,

Hạnh là Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch Xuyên Việt Sài Gòn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành nội địa và quốc tế.

Bị can Nguyễn Thị Hạnh.
Bị can Nguyễn Thị Hạnh.

Theo cáo buộc, quá trình kinh doanh thua lỗ, công ty của Hạnh rơi vào nợ nần. Dù đã mất khả năng tài chính để tổ chức các tour du lịch, nhưng từ tháng 2/2025 - 4/2025, Hạnh vẫn tiếp tục đưa ra hàng loạt chương trình du lịch giá rẻ, nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng đăng ký và chuyển tiền.

Tổng cộng, Nguyễn Thị Hạnh xây dựng 80 tour du lịch “ảo”, quảng cáo rầm rộ để tạo niềm tin và lôi kéo người dân tham gia. Sau khi khách hàng ký hợp đồng và thanh toán, Hạnh không tiến hành bất kỳ hoạt động tổ chức tour nào như đặt vé máy bay, thuê phương tiện vận chuyển, liên hệ khách sạn hay dịch vụ ăn uống, tham quan. Toàn bộ số tiền thu được, Hạnh sử dụng để trả nợ các khoản trước đó hoặc chi tiêu cá nhân.

Hậu quả, toàn bộ các tour du lịch trong thời gian trên đều không được thực hiện. Kết quả xác minh với 220 nhóm khách hàng liên quan đến 80 tour du lịch, cho thấy tổng số tiền khách bị Hạnh chiếm đoạt là hơn 8,8 tỷ đồng.

Cuối tháng 4/2025, bị can Hạnh đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đầu thú.

Số tiền chiếm đoạt được, bị can khai nhận sử dụng vào mục đích cá nhân hết.

Xem thêm

Cùng chuyên mục