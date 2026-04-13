Nữ giám đốc xây dựng 80 tour du lịch 'ảo' chiếm đoạt 8,8 tỷ đồng

TPO - Sau khi xây dựng 80 tour du lịch không có thật để chiếm đoạt hơn 8,8 tỷ đồng, bị can Nguyễn Thị Hạnh chi tiêu vào việc cá nhân, rồi đến cơ quan công an đầu thú.

Ngày 12/4, Viện KSND TP Hà Nội tiếp nhận kết luận điều tra do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố chuyển đến, đề nghị truy tố bị can Nguyễn Thị Hạnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”,

Hạnh là Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Sự kiện và Du lịch Xuyên Việt Sài Gòn, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực lữ hành nội địa và quốc tế.

Bị can Nguyễn Thị Hạnh.

Theo cáo buộc, quá trình kinh doanh thua lỗ, công ty của Hạnh rơi vào nợ nần. Dù đã mất khả năng tài chính để tổ chức các tour du lịch, nhưng từ tháng 2/2025 - 4/2025, Hạnh vẫn tiếp tục đưa ra hàng loạt chương trình du lịch giá rẻ, nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm thu hút khách hàng đăng ký và chuyển tiền.

Tổng cộng, Nguyễn Thị Hạnh xây dựng 80 tour du lịch “ảo”, quảng cáo rầm rộ để tạo niềm tin và lôi kéo người dân tham gia. Sau khi khách hàng ký hợp đồng và thanh toán, Hạnh không tiến hành bất kỳ hoạt động tổ chức tour nào như đặt vé máy bay, thuê phương tiện vận chuyển, liên hệ khách sạn hay dịch vụ ăn uống, tham quan. Toàn bộ số tiền thu được, Hạnh sử dụng để trả nợ các khoản trước đó hoặc chi tiêu cá nhân.

Hậu quả, toàn bộ các tour du lịch trong thời gian trên đều không được thực hiện. Kết quả xác minh với 220 nhóm khách hàng liên quan đến 80 tour du lịch, cho thấy tổng số tiền khách bị Hạnh chiếm đoạt là hơn 8,8 tỷ đồng.

Cuối tháng 4/2025, bị can Hạnh đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hà Nội đầu thú.

Số tiền chiếm đoạt được, bị can khai nhận sử dụng vào mục đích cá nhân hết.