Theo dõi Báo Tiền phong trên

Phá tụ điểm đánh bạc núp bóng giải đấu Poker tại Đà Nẵng

Hoài Văn
TPO - Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức giải đấu Poker. Tụ điểm này được điều hành chặt chẽ với sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài, phân công vai trò từ quản lý, thu ngân, chia bài đến điều phối.

Ngày 13/4, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an thành phố vừa phối hợp Công an phường An Hải triệt xóa tụ điểm tổ chức đánh bạc trái phép dưới hình thức tổ chức giải đấu Poker tại khách sạn Wyndham Soleil Danang Hotel (phường An Hải, Đà Nẵng).

Công an Đà Nẵng triệt xóa tụ điểm đánh bạc trái phép dưới hình thức giải đấu Poker. Ảnh CA

Lực lượng chức năng đã thực hiện quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng Chang Heng Kit (SN 1986; quốc tịch Trung Quốc), Lei Wai Nga (SN 1987; quốc tịch Trung Quốc) và Đinh Văn Hùng (SN 1996; trú tỉnh Quảng Ninh) có hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc CATP về tăng cường đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội biến tướng ngày càng tinh vi, nhất là hoạt động đánh bạc trá hình, lãnh đạo Phòng CSHS đã chủ động xây dựng kế hoạch, huy động nhiều tổ công tác với hơn 60 cán bộ chiến sĩ là điều tra viên, trinh sát viên tinh nhuệ, dày dạn kinh nghiệm, đồng loạt vào cuộc.

3448609691045756799.jpg
Các đối tượng Chang Heng Kit, Lei Wai Nga và Đinh Văn Hùng bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp vì có hành vi “Tổ chức đánh bạc”.

Qua kiểm tra tại tầng 2, tòa nhà D – dự án Ánh Dương Soleil, lực lượng cảnh sát hình sự phát hiện Câu lạc bộ Bridge & Poker Sports Club tổ chức hoạt động quy mô lớn với 21 bàn Poker. Thời điểm kiểm tra có 86 người tham gia chơi tại 13 bàn, đồng thời đang diễn ra 4 giải đấu “tập huấn” Poker với hình thức thu tiền mua vé tham gia, phân chia thứ hạng và trao thưởng. Qua xác minh, tổng số tiền người chơi đã nộp để tham gia các giải đấu trong ngày lên đến hơn 637 triệu đồng.

Các đối tượng tổ chức đã lợi dụng danh nghĩa hoạt động thể thao để tổ chức các giải đấu Poker, quy định mức mua vé từ 3 triệu đến hơn 3,4 triệu đồng/lượt, sau đó trao thưởng bằng hiện vật như điện thoại, voucher khách sạn nhưng thực chất quy đổi thành tiền mặt thông qua bộ phận thu ngân, qua đó thu lợi bất chính.

Hoạt động được điều hành chặt chẽ với sự tham gia của nhiều đối tượng người nước ngoài, phân công vai trò từ quản lý, thu ngân, chia bài đến điều phối giải đấu.

Tại hiện trường, lực lượng CSHS ghi nhận hệ thống tổ chức chuyên nghiệp, có phân cấp điều hành, sử dụng thiết bị điện tử để quản lý người chơi, tính toán giải thưởng và kiểm soát dòng tiền, cho thấy tính chất tinh vi, có yếu tố nước ngoài tham gia điều hành.

Tang vật, tài liệu thu giữ gồm 21 bàn Poker, hệ thống máy tính, màn hình hiển thị giải đấu, dữ liệu quản lý người chơi, tiền thu từ hoạt động tổ chức giải đấu, hơn 100 chiếc điện thoại di động các loại và nhiều tài liệu liên quan.

Hiện Phòng CSHS CATP Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ vai trò từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật, đồng thời mở rộng điều tra các đối tượng liên quan.

#đánh bạc #Poker #Đà Nẵng #cảnh sát #tội phạm #giữ người khẩn cấp #tang vật

Xem thêm

Cùng chuyên mục