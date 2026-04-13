Bắt ổ nhóm gây loạt vụ trộm cắp tài sản của du khách tại bờ biển Nha Trang

TPO - Với thủ đoạn phân công cảnh giới, theo dõi du khách sơ hở, chỉ trong vòng một tuần, nhóm đối tượng đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản của du khách tại bãi biển Nha Trang.

Ngày 13/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa vừa tống đạt quyết định tạm giữ và thi hành lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với một nhóm đối tượng chuyên trộm cắp tài sản của du khách tại bãi biển Nha Trang.

Các đối tượng bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Loan (49 tuổi, trú phường Tây Nha Trang), Nguyễn Thị Thu (34 tuổi, trú phường Bắc Nha Trang) và Nguyễn Tuấn Tiến (38 tuổi, trú phường Nha Trang).

Loan, Tiến và Thu (từ trái qua) tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Khánh Hòa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Loan cùng con gái là Thu và Tiến đã cấu kết, thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của du khách dọc tuyến bờ biển Nha Trang. Trong đó, Thu và Tiến có nhiệm vụ quan sát, tìm những du khách sơ hở trong việc quản lý tài sản, đồng thời làm nhiệm vụ cảnh giới và ra hiệu để Loan tiếp cận, thực hiện hành vi trộm cắp.

Sau khi lấy được tài sản, Loan giao lại cho Thu và Tiến mang đi tiêu thụ, rồi chia nhau tiền để tiêu xài.

Với thủ đoạn trên, từ ngày 2-9/4/2026, nhóm đối tượng đã thực hiện 6 vụ trộm cắp, chiếm đoạt 9 điện thoại thông minh và 400 USD của du khách.

Cơ quan công an cho biết, đây là nhóm đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp, có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản.

#trộm cắp tài sản #Công an Khánh Hòa #bãi biển Nha Trang #du khách

Xem thêm

Cùng chuyên mục