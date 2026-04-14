Diễn biến mới vụ san lấp hơn 15.000 tấn chất thải trái phép ở Vũng Tàu

TPO - Hơn 15.000 tấn chất thải tại khu vực Thuỷ cung thuộc dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu (phường Vũng Tàu, TPHCM) đang được chủ đầu tư khắc phục, chuyển giao toàn bộ chất thải cho đơn vị có Giấy phép xử lý chất thải để xử lý theo quy định.

Ngày 14/4, đại diện UBND phường Vũng Tàu cho biết, theo thông báo của Công an TPHCM, tại khu vực thủy cung thuộc dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thủy cung Hòn Ngưu, Công ty CP Du lịch cáp treo Vũng Tàu đang trong quá trình khắc phục hậu quả.

Khu vực thuỷ cung thuộc dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thuỷ cung Hòn Ngưu đang trong quá trình khắc phục

Cụ thể, công ty này đang vận chuyển, chuyển giao toàn bộ chất thải trên cho đơn vị có Giấy phép xử lý chất thải để xử lý theo quy định. Tiến độ khắc phục cũng như đơn vị xử lý chất thải được Công an TPHCM theo dõi, giám sát.

Trước đó, ngày 20/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Gây ô nhiễm môi trường” và khởi tố bị can đối với Đậu Thế Anh (Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Cáp treo Vũng Tàu) cùng hai nhân viên là Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp.

Cơ quan điều tra tống đạt các quyết định đối với Tổng giám đốc Công ty cáp treo Vũng Tàu (áo đen bên trái) và hai đồng phạm vào tháng 10/2025 (ảnh: Công an TP HCM)



Kết quả điều tra ban đầu xác định Đậu Thế Anh, với vai trò Tổng giám đốc Công ty, đã trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt, quản lý việc mua và tiếp nhận hơn 15.062 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp trên diện tích hơn 4.400 m² tại khu vực dự án Thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc sử dụng chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây tác động xấu đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Hai nhân viên Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp đã giúp sức trong việc kiểm tra, kiểm đếm vật tư đầu vào và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy công trình, liên quan đến khối lượng chất thải nêu trên.

Toàn cảnh khu vực thuỷ cung thuộc dự án Cụm dịch vụ Ga cáp treo và Thuỷ cung Hòn Ngưu trước khi khắc phục tháng 7/2025 (ảnh: N.T)

Đến ngày 16/12/2025, Cơ quan CSĐT ban hành quyết định xử lý đối với 15.062 tấn chất thải rắn xây dựng thông thường nêu trên. Hình thức khắc phục: Công ty Cổ phần Du lịch cáp treo Vũng Tàu vận chuyển, chuyển giao toàn bộ chất thải trên cho đơn vị có Giấy phép xử lý chất thải để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đồng thời, Công an TPHCM thông báo đến UBND phường, Công an phường Vũng Tàu biết, phối hợp trong việc theo dõi khắc phục hậu quả của vụ án trên.