Giúp nhiều người nghiện 'né' đi cai bắt buộc, 12 cựu cán bộ lĩnh án

Ngày 14/4, TAND TPHCM đã tuyên án sơ thẩm vụ làm giả hồ sơ cư trú, can thiệp dữ liệu nhằm giúp người nghiện ma túy trốn tránh việc áp dụng biện pháp cai nghiện bắt buộc. Vụ án có 17 bị cáo, trong đó có 12 bị cáo là cựu cán bộ công an.

Thẩm phán TAND TPHCM Ngô Ngọc Thắng - Chủ tọa phiên tòa.

HĐXX đã tuyên phạt Phạm Trần Ngọc Thanh (40 tuổi, cựu cán bộ Công an phường 11, quận Gò Vấp – nay là phường Thông Tây Hội) 6 năm 6 tháng tù và Nguyễn Võ Anh Vũ (41 tuổi, cựu Trưởng Công an xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang (cũ), Đà Nẵng) 6 năm tù cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

15 bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 năm tù cho hưởng án treo, đến 7 năm tù cho 1 trong các tội danh: “Nhận hối lộ”, “Môi giới hối lộ”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo HĐXX, tại phiên tòa, qua phần thẩm vấn và các chứng cứ tài liệu mà HĐXX nêu ra, các bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội như cáo buộc của Viện Kiểm sát.

Các bị cáo tại phiên tòa.

HĐXX chấp nhận một phần luận tội của đại diện Viện Kiểm sát tại phiên tòa; chấp nhận một phần nội dung bào chữa của luật sư các bị cáo.

Trong thời gian nghị án, HĐXX đã xem xét toàn diện các tình tiết giảm nhẹ hình sự cho tất cả các bị cáo. Trong đó, các tình tiết như: Các bị cáo có lý lịch nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có nhiều thành tích trong công tác, được bộ, ngành và UBND tỉnh, thành phố tặng bằng khen, giấy khen…

Dù vậy, HĐXX cũng xác định cần cách ly một số bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ sức răn đe. Mặt khác, HĐXX cũng nhận thấy có bị cáo đủ điều kiện để HĐXX tuyên không cần phải cách ly khỏi đời sống xã hội…

HĐXX cho biết có đủ cơ sở xác định, trong quá trình xử lý hồ sơ người nghiện, bị cáo Thanh đã nhận lời nhờ vả của một số gia đình, tìm cách hợp thức hóa hồ sơ nhằm tránh việc đưa người nghiện đi cai nghiện bắt buộc.

Để thực hiện, bị cáo Thanh liên hệ với bị cáo Vũ nhờ xác nhận khống nơi cư trú. Tháng 5/2023, Thanh soạn đơn “xin cứu xét”, giả chữ ký thân nhân người nghiện rồi gửi cho Vũ. Sau đó, Vũ chỉ đạo cấp dưới xác nhận không đúng sự thật việc cư trú.

Ngoài ra, các bị cáo còn can thiệp dữ liệu trên hệ thống cư trú quốc gia. Khi có yêu cầu xác minh điện tử từ Công an TPHCM, cấp dưới của Vũ đã đăng nhập hệ thống, xác nhận sai thực tế, được Vũ phê duyệt và gửi lại.

Từ tháng 5/2023 đến đầu năm 2024, các bị cáo đã làm giả hồ sơ cho một số trường hợp.

Theo HĐXX, có đủ cơ sở khẳng định các gia đình đã chi tiền thông qua trung gian cho các bị cáo. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, cần xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.