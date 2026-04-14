Ngày mai xét xử phúc thẩm YouTuber xúc phạm vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng

TPO - Theo kế hoạch, ngày mai (15/4), TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh Thị Lan (SN 1976) - người bị cáo buộc đăng tải nhiều video có nội dung sai sự thật, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân và công khai thông tin thuộc bí mật đời tư của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - ông Huỳnh Uy Dũng trái quy định pháp luật.

Ngày 14/4, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, luật sư Hồ Nguyên Lễ (Công ty Luật TNHH MTV Tín Nghĩa, Đoàn luật sư TPHCM, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bà Hằng và Công ty CP Đại Nam) cho biết, bà Hằng và Công ty CP Đại Nam không kháng cáo bản án sơ thẩm. Bà Nguyễn Phương Hằng và chồng là ông Huỳnh Uy Dũng cùng luật sư Lễ sẽ không có mặt tại phiên tòa phúc thẩm sắp tới.

Theo kế hoạch, ngày mai (15/4), TAND TPHCM sẽ mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Đinh Thị Lan (SN 1976, ở TPHCM) về tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân", theo khoản 1 Điều 331 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

HĐXX do thẩm phán TAND TPHCM Đoàn Thị Hương Giang làm chủ tọa. Phiên tòa dự kiến diễn ra trong một ngày.

Phiên tòa phúc thẩm được mở vì bản án sơ thẩm của TAND khu vực 7 - TPHCM tuyên ngày 16/1, phạt bị cáo Đinh Thị Lan 1 năm 9 tháng tù. Bị cáo Lan đã kháng cáo, kêu oan.

Bị cáo Đinh Thị Lan tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo nội dung vụ án, bà Đinh Thị Lan là chủ sở hữu tài khoản YouTube mang tên “Lan Đinh”. Trong năm 2021, bà Lan đã tự quay và đăng tải 6 video lên mạng xã hội. Nội dung các video này được xác định là sai sự thật.

Bà Lan dù biết rõ thông tin chưa được kiểm chứng hoặc không đúng sự thật nhưng vẫn đăng tải; đồng thời có hành vi xúc phạm nghiêm trọng uy tín, danh dự cá nhân, công khai thông tin thuộc bí mật đời sống riêng tư, bí mật gia đình của vợ chồng bà Nguyễn Phương Hằng - ông Huỳnh Uy Dũng trái quy định pháp luật.

Hành vi của bà Đinh Thị Lan bị cáo buộc đã vi phạm Luật An ninh mạng và các quy định liên quan. Dù ban đầu thừa nhận tự quay và đăng tải nhưng sau đó bà Lan thay đổi lời khai. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định có đủ căn cứ khẳng định bà Đinh Thị Lan là người đã phát tán các video nói trên.

