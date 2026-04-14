Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý hơn 900 xe tải vi phạm trong 12 ngày

TPO - Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong thời gian 12 ngày, đơn vị đã phát hiện, xử lý hơn 900 trường hợp xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT đo kích thước thùng xe tải.

Ngày 14/4, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, từ ngày 1/4 đến 12/4, lực lượng CSGT đã tăng cường kiểm tra, xử lý 915 trường hợp xe tải vi phạm.

Trong đó, 907 trường hợp vi phạm trên đường bộ và 8 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đường sắt.

Theo cơ quan chức năng, các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: 67 trường hợp vi phạm tốc độ; 147 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 45 trường hợp chở hàng quá khổ; 16 trường hợp tự ý cải tạo, cơi nới thành thùng xe; 321 trường hợp dừng, đỗ sai quy định; 9 trường hợp vượt đèn tín hiệu giao thông; 131 trường hợp để rơi vãi vật liệu; 37 trường hợp hoạt động sai thời gian quy định; 11 trường hợp đi vào đường cấm...

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT Hà Nội đang tích cực phối hợp với Công an cấp xã tiến hành tổng rà soát các phương tiện ô tô tải tự đổ và xe sơ mi rơ-moóc tự đổ có tải trọng từ 15.000 kg trở lên trên địa bàn.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, việc tăng cường xử lý kết hợp tổng rà soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.