Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Cảnh sát giao thông Hà Nội xử lý hơn 900 xe tải vi phạm trong 12 ngày

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, trong thời gian 12 ngày, đơn vị đã phát hiện, xử lý hơn 900 trường hợp xe tải vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Lực lượng CSGT đo kích thước thùng xe tải.

Ngày 14/4, Phòng CSGT Hà Nội cho biết, từ ngày 1/4 đến 12/4, lực lượng CSGT đã tăng cường kiểm tra, xử lý 915 trường hợp xe tải vi phạm.

Trong đó, 907 trường hợp vi phạm trên đường bộ và 8 trường hợp vi phạm trong lĩnh vực đường sắt.

Theo cơ quan chức năng, các hành vi vi phạm chủ yếu gồm: 67 trường hợp vi phạm tốc độ; 147 trường hợp chở hàng quá tải trọng; 45 trường hợp chở hàng quá khổ; 16 trường hợp tự ý cải tạo, cơi nới thành thùng xe; 321 trường hợp dừng, đỗ sai quy định; 9 trường hợp vượt đèn tín hiệu giao thông; 131 trường hợp để rơi vãi vật liệu; 37 trường hợp hoạt động sai thời gian quy định; 11 trường hợp đi vào đường cấm...

Bên cạnh công tác kiểm tra, xử lý, lực lượng CSGT Hà Nội đang tích cực phối hợp với Công an cấp xã tiến hành tổng rà soát các phương tiện ô tô tải tự đổ và xe sơ mi rơ-moóc tự đổ có tải trọng từ 15.000 kg trở lên trên địa bàn.

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, việc tăng cường xử lý kết hợp tổng rà soát nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với hoạt động vận tải, kịp thời phát hiện, ngăn chặn vi phạm, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô.

