Phân công công tác Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND TPHCM

Theo quyết định, ông Nguyễn Văn Được, Chủ tịch UBND TPHCM phụ trách chung.

Ông Nguyễn Văn Được trực tiếp chỉ đạo, theo dõi chung các lĩnh vực: chiến lược, quy hoạch tổng thể và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố; tổ chức bộ máy, công tác cán bộ và cải cách hành chính; phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số; công nghệ thông tin; tài chính, ngân sách nhà nước và kế hoạch, đầu tư.

Ông Nguyễn Văn Được cũng phụ trách quốc phòng, an ninh, nội chính; an toàn giao thông; dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ cơ sở; công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế...

Ông Được trực tiếp chỉ đạo Sở Tài chính, Sở Nội vụ, Công an thành phố, Bộ Tư lệnh thành phố, Viện Nghiên cứu phát triển thành phố.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà chỉ đạo, giải quyết hồ sơ, công việc hằng ngày của UBND thành phố; tổ chức triển khai và theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy chế làm việc của UBND thành phố, chương trình công tác hằng tuần, tháng, quý, năm của UBND thành phố; chỉ đạo Văn phòng UBND thành phố trong quan hệ công tác với Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng các bộ, ngành, cơ quan Trung ương, Văn phòng Thành ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố; báo cáo Chủ tịch UBND thành phố những vấn đề quan trọng...

Ông Hà trực tiếp chỉ đạo: Văn phòng UBND thành phố, Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp thành phố, Sở Du lịch, Sở Công Thương, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư - ITPC, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Tổng Công ty Bến Thành - TNHH Một thành viên, Liên hiệp Hợp tác xã thương mại thành phố (Saigon Co.op), Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị thành phố (HUFO), Công ty Dịch vụ cơ quan nước ngoài (FOSCO), Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (C4IR), Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Tổng Công ty Công nghiệp - In - Bao bì Liksin - TNHH Một thành viên, Công ty TNHH Một thành viên Phát triển công nghiệp Tân Thuận (IPC), Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp - Công ty cổ phần (Becamex), Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - công ty cổ phần, và các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phối hợp theo dõi: Sở Ngoại vụ, Thống kê thành phố, Tổng Công ty Điện lực thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi chỉ đạo lĩnh vực văn hoá, xã hội, y tế, giáo dục, đào tạo và an toàn thực phẩm; thực hiện Nghị quyết 260, Nghị quyết số 98 của Quốc hội và việc xây dựng Luật Đô thị đặc biệt; các quy định pháp luật về chính quyền địa phương, cơ chế đặc thù; các quy định pháp luật về phân cấp, phân quyền, ủy quyền, phân định thẩm quyền.

Cùng với đó, triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia (Đề án 06); công tác tổ chức bộ máy, công tác cán bộ, quản lý công chức, viên chức và cải cách hành chính; quan hệ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố...

Ông Cường trực tiếp chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở An toàn thực phẩm, Ban Quản lý Khu Công nghệ cao; Trường Đại học Sài Gòn, Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, Trường Đại học Thủ Dầu Một, các trường cao đẳng trực thuộc UBND thành phố; Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố, cơ quan báo chí trực thuộc UBND thành phố; Quỹ đầu tư mạo hiểm, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật, Trung tâm Chuyển đổi số, Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật, Công ty Công viên Phần mềm Quang Trung, Tổng Công ty Văn hóa Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Công ty TNHH Một thành viên Dược Sài Gòn (SAPHARCO), Ban Quản lý Công viên Lịch sử - Văn hóa dân tộc thành phố; các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phối hợp theo dõi Sở Tài chính (theo lĩnh vực phụ trách), Sở Nội vụ, Học viện Cán bộ thành phố, Bưu điện thành phố, Viễn thông thành phố, Bảo hiểm xã hội Khu vực XXVII, Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Hoàng Nguyên Dinh giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi chỉ đạo lĩnh vực đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhà ở xã hội.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản, thủ tục hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai, phê duyệt giá đất cụ thể; công tác thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư. Theo dõi, chỉ đạo toàn diện công tác giải ngân vốn đầu tư công, vốn đầu tư đối với các dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; công tác giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; gia hạn, điều chỉnh thời hạn sử dụng đất; công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cho người mua nhà ở, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại các dự án phát triển nhà ở...

Trực tiếp chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất, Quỹ Phát triển đất thành phố, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bình Dương, Quỹ Phát triển đất tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phối hợp theo dõi Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Tài chính (theo lĩnh vực phụ trách), Sở Xây dựng (theo lĩnh vực phụ trách), các ban quản lý dự án đầu tư.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Xuân Cường giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi chỉ đạo lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đầu tư công, dự án ODA, các dự án đường sắt trên địa bàn thành phố, an toàn giao thông.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản, thủ tục hành chính liên quan đến kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; cân đối, bố trí vốn đầu tư công; quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công theo thẩm quyền; phê duyệt các dự án đầu tư công và dự án sử dụng vốn ODA theo thẩm quyền, bao gồm cả dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư là dự án độc lập hoặc là hợp phần của dự án đầu tư công.

Ông Cường cũng trực tiếp chỉ đạo Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Ban Quản lý Đường sắt đô thị, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị thành phố, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Dân dụng và công nghiệp thành phố và các ban quản lý dự án chuyên ngành; Quỹ Phát triển nhà ở thành phố, Quỹ Phát triển nhà ở tỉnh Bình Dương, Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Tổng Công ty Cơ khí - Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH Một thành viên (SAМСО), Công ty TNHH Một thành viên Thảo Cầm Viên, Công ty TNHH Một thành viên Thoát nước đô thị thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Đường sắt đô thị số 1, Công ty TNHH Một thành viên Công viên cây xanh thành phố; các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phối hợp theo dõi các ga đường sắt quốc gia, các cảng sông, cảng biển, cảng hàng không.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Bùi Minh Thạnh giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi chỉ đạo lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, môi trường; công tác dân vận chính quyền và thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ cơ sở; công tác thi đua khen thưởng; công tác liên kết vùng.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản, thủ tục hành chính liên quan đến các đề án, chương trình thuộc địa bàn và lĩnh vực phụ trách; quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường trên địa bàn; phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn; xây dựng và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới...

Ông Thạnh còn trực tiếp chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao, Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn - TNHH Một thành viên, Công ty TNHH Một thành viên Cây trồng thành phố, Công ty TNHH Một thành viên Bò sữa TPHCM, Công ty TNHH Một thành viên Quản lý khai thác và Dịch vụ Thủy Lợi, Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị; các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Công Vinh giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi chỉ đạo lĩnh vực tài chính, ngân sách, quản lý tài chính về giá, phí chung; quản lý tài sản công, nhà đất công theo Luật quản lý, sử dụng tài sản công; các quỹ đất công do Trung tâm Phát triển quỹ đất quản lý; các dự án đầu tư tư, dự án FDI và PPP (trừ các dự án đường sắt); tái cơ cấu, sắp xếp doanh nghiệp nhà nước, vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Trung tâm Tài chính quốc tế.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực tài chính - ngân sách nhà nước; quản lý thu, chi ngân sách; điều hành ngân sách và các nguồn lực tài chính công theo quy định; công tác thẩm định giá đất cụ thể theo quy định pháp luật. Phối hợp theo dõi lĩnh vực: chứng khoán, bảo hiểm, ngân hàng, hải quan, kho bạc; thuế.

Ông Vinh cũng trực tiếp chỉ đạo Thuế thành phố, Chi cục Hải quan Khu vực II, Kho bạc Nhà nước Khu vực II, Ngân hàng Nhà nước Khu vực II, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM, Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, Công ty Đầu tư tài chính nhà nước thành phố (HFIC), Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), Công ty Chế biến thực phẩm xuất khẩu Hùng Vương, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ Công ích, Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ bảo lãnh tín dụng TPHCM, Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh Bình Dương, Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Bình Dương, Liên minh Hợp tác xã TPHCM; các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách. Đồng thời phối hợp theo dõi, chỉ đạo Sở Tài chính (theo lĩnh vực phụ trách), Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố, Trung tâm Phát triển quỹ đất.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Trần Văn Bảy giúp Chủ tịch UBND thành phố theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: quốc phòng, an ninh, tư pháp, nội chính; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật.

Trực tiếp theo dõi, chỉ đạo và ký các văn bản, thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực hành chính tư pháp; công tác dân tộc, tôn giáo; công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; phòng, chống tội phạm...

Ông Bảy trực tiếp chỉ đạo Thanh tra thành phố, Sở Tư pháp, Sở Dân tộc và Tôn giáo, Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố, Công ty TNHH Một thành viên 27/7, Công ty TNHH Một thành viên Dịch vụ công ích Thanh niên xung phong; các đơn vị, công ty, doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực phụ trách.