Hải Phòng ‘bắt tay’ Quảng Ninh xây cầu 360 tỷ trên quốc lộ 10

TPO - UBND TP Hải Phòng vừa trình HĐND thành phố thông qua chủ trương giao UBND tỉnh Quảng Ninh là cơ quan chủ quản thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc, trên tuyến quốc lộ 10 với tổng mức đầu tư 360 tỷ đồng.

Đề xuất này dựa trên đề xuất của tỉnh Quảng Ninh vào cuối năm 2025. Theo đánh giá, cầu Đá Bạc nằm trên tuyến quốc lộ 10, có quy mô bề rộng 12m, chưa đồng bộ với tuyến đường hai đầu cầu đã và đang đầu tư xây dựng.

Việc cải tạo, nâng cấp cầu Đá Bạc là cần thiết, nhằm từng bước hoàn thiện, nâng cao năng lực, tạo hệ thống giao thông đồng bộ, kết nối liên vùng giữa Quảng Ninh với Hải Phòng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giao thông giữa các địa phương.

Phương án đầu tư dự kiến sẽ cải tạo cầu Đá Bạc và xây mới cầu bên trái tuyến quốc lộ 10, song song và quy mô bề rộng tương đương cầu hiện hữu. Cầu mới dài khoảng 520m, gồm 8 nhịp dầm chữ I và 3 nhịp dầm hộp. Cầu rộng 12m, bố trí 2 làn xe cơ giới, 1 làn xe máy và xe thô sơ.

Dự án cũng sẽ mở rộng đường dẫn hai đầu cầu đồng bộ với tuyến quốc lộ 10 ở địa phận phường Yên Tử (tỉnh Quảng Ninh) và phường Lưu Kiếm, Bạch Đằng (TP Hải Phòng).

Tổng mức đầu tư dự án khoảng 360 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 263 tỷ đồng, chi phí dự phòng và chi phí khác khoảng 82 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng khoảng 15 tỷ đồng.

Theo đề xuất, tỉnh Quảng Ninh dùng 351 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để đầu tư dự án. Còn Hải Phòng sẽ chi ngân sách 9 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng tại địa phận phường Lưu Kiếm và Bạch Đằng.