Thủ tướng phê chuẩn ông Nguyễn Tuấn Anh giữ chức Phó Chủ tịch tỉnh Đồng Nai

TPO - Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký Quyết định phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành (13/4/2026).

Trước đó, ngày 10/4, tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã bầu ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, sinh năm 1977; quê quán tỉnh Ninh Bình; trình độ Thạc sĩ Quản lý đất đai; cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi được phê chuẩn chức vụ mới, ông Nguyễn Tuấn Anh từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Đồng Nai, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đồng Nai.