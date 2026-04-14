Tân Chủ tịch TP. Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng: Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả

TPO - Sáng 14/4, sau khi được bầu làm Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ 2026-2032, ông Nguyễn Mạnh Hùng đã có bài phát biểu trước HĐND TP, cử tri và nhân dân thành phố.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết: TP. Đà Nẵng đứng trước nhiều thời cơ, vận hội phát triển mới và dư địa về tài nguyên đất đai, nguồn nhân lực to lớn, cùng với những cơ chế, chính sách mà Trung ương đã ban hành trong thời gian qua.

Đồng thời, Đà Nẵng cũng phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước tiếp tục có nhiều biến động, tác động sâu rộng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu nhậm chức.

Theo ông Hùng những khó khăn thách thức này, đòi hỏi chính quyền thành phố phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy quản lý, nâng cao năng lực quản trị, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, kỷ cương, với tinh thần xuyên suốt là phải biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả, với mục tiêu xuyên suốt là phát triển thành phố nhanh, bền vững, vì cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn của Nhân dân; lấy hạnh phúc và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả của UBND thành phố.

Tân Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng cho biết: Sẽ luôn bám sát sự lãnh đạo của Trung ương, của Thành ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố; tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 và các Chương trình, kế hoạch hành động thực hiện nghị quyết, các kết luận, nghị quyết của Trung ương nhằm nhanh chóng hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước đi vào cuộc sống.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Mạnh Hùng và các Phó Chủ tịch UBND TP, Ủy viên UBND TP. Đà Nẵng nhiệm kỳ mới. Ảnh: Nguyễn Thành

Trên cương vị Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, ông Hùng cho biết sẽ tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Trong đó, tập trung tháo gỡ các “điểm nghẽn”, “nút thắt” đối với các dự án, công trình trọng điểm theo Kết luận số 182 của Bộ Chính trị về quan điểm, chủ trương xử lý vi phạm pháp luật đất đai xảy ra trước khi Luật Đất đai năm 2003 có hiệu lực. Khơi thông và huy động tối đa các nguồn lực cho đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại.

Thành phố cũng đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư, đưa nguồn lực vào nền kinh tế, góp phần thúc đẩy tăng trưởng trong bối cảnh môi trường quốc tế còn nhiều biến động, khó lường; phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số, bảo đảm an sinh xã hội.

Cùng với đó, thành phố cũng sẽ sớm hoàn thiện và tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Khu Thương mại tự do Đà Nẵng gắn với cảng biển Liên Chiểu, Khu Kinh tế mở Chu Lai gắn với hệ thống Cảng biển Tam Hòa - Tam Hiệp, sân bay Chu Lai; các khu đô thị động lực phía Nam thành phố theo Quy hoạch thành phố Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được phê duyệt.

Qua đó, hình thành cực tăng trưởng mới về logistics, công nghiệp và đô thị; tạo động lực mạnh mẽ cho phát triển kinh tế, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, phát triển dịch vụ chất lượng cao, thu hút nhà đầu tư chiến lược, xây dựng hạ tầng logistics hiện đại, tạo việc làm có chất lượng, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế quốc tế của thành phố, hướng tới xây dựng thành phố đáng sống, đáng đến và đáng đầu tư.

Thành phố cũng sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng bền vững, đổi mới sáng tạo, lấy khoa học và công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, kinh tế xanh làm động lực tăng trưởng; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển; thu hút hiệu quả các nguồn lực trong và ngoài nước.

Đồng thời hình thành cơ cấu kinh tế hợp lý, hiện đại, trong đó chú trọng phát triển khu vực công nghiệp theo hướng công nghệ cao, công nghiệp xanh, tạo nền tảng vững chắc để thành phố phát triển nhanh và bền vững, đáp ứng mục tiêu tăng trưởng hai con số một cách bền vững trong giai đoạn tới.

Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp, ông Hùng bày tỏ và mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban ngành Trung ương; Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy. Cùng với đó là sự giám sát, phối hợp, hỗ trợ thường xuyên của Đoàn ĐBQH thành phố, HĐND thành phố, các đại biểu HĐND thành phố và cử tri toàn thành phố...

"Với trách nhiệm trước Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố tôi xin nguyện đem hết khả năng, trí tuệ, bản lĩnh và tâm huyết của mình; tiếp tục thực hiện Kết luận số 14 ngày 22/9/2021 của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung", ông Hùng nhấn mạnh.

Tân Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng cũng cho biết sẽ cùng tập thể lãnh đạo UBND thành phố đoàn kết, thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe dân, hành động vì lợi ích chung của thành phố. Đồng thời sẽ thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp, liêm chính, kỷ cương, hiệu lực, hiệu quả, xứng đáng là cơ quan chấp hành của HĐND thành phố, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, đáp ứng niềm tin và kỳ vọng của cử tri và Nhân dân thành phố.