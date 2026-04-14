Chi tiết phương án phân luồng giao thông dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026

Theo kế hoạch, Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2026 diễn ra từ ngày 17/4 đến 26/4 tại Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng và các địa bàn trong tỉnh.

Trong thời gian này, các phương tiện không tham gia lễ hội, đặc biệt là ô tô chở hàng hóa có trọng tải từ 3.500kg trở lên lưu thông trên Quốc lộ 2 và cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ theo hướng từ Tuyên Quang, Lào Cai đi Hà Nội, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng theo các phương án sau:

Phương án 1: Các phương tiện đi theo lộ trình: Quốc lộ 2 - đường Hùng Vương (phường Phú Thọ) - nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) - đi Hà Nội hoặc xuống các nút IC3, IC4, IC6. Chiều ngược lại di chuyển tương ứng.

Phương án 2: Từ Quốc lộ 2 đến Km74+700, rẽ phải vào Tỉnh lộ 325 - ngã ba Tiên Kiên rẽ phải vào Quốc lộ 32C - Quốc lộ 32C tránh Việt Trì - qua cầu Văn Lang hoặc cầu Hạc Trì để đi Hà Nội. Chiều từ Hà Nội đi Tuyên Quang, Lào Cai di chuyển ngược lại.

Phương án 3: Từ Quốc lộ 2 đến Km71+800 (ngã ba Then), rẽ trái vào Tỉnh lộ 323C - Tỉnh lộ 323 - đường Âu Cơ - cầu Vĩnh Phú đi Hà Nội; hoặc di chuyển theo tuyến Âu Cơ – Hùng Vương – cầu Hạc Trì để vào Hà Nội. Chiều ngược lại tổ chức tương tự.

Phương án 4: Từ Tuyên Quang đi theo cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ - đường Hồ Chí Minh - nút giao IC9 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) - đi Hà Nội hoặc các nút IC3, IC4, IC6. Chiều từ Hà Nội đi Tuyên Quang di chuyển theo hướng ngược lại.

Để triển khai, cơ quan chức năng sẽ lắp đặt hệ thống biển báo phục vụ cho phương án phân luồng.

Về các công tác khác, thông tin hội nghị cho thấy, các sở ngành đã triển khai đồng bộ, chu đáo. Trong đó, Công an tỉnh Phú Thọ đã xây dựng phương án tổng thể, huy động trên 1.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều trang thiết bị hiện đại nhằm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế, nhân dân và du khách thập phương.

Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lâm Văn Vinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ yêu cầu tăng cường phối hợp giữa các lực lượng, chủ động trao đổi thông tin, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh; đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là phòng chống cháy rừng; quản lý chặt chẽ các hoạt động văn hoá, dịch vụ, kiên quyết ngăn chặn các sản phẩm không phù hợp với thuần phong mỹ tục.

Đồng thời, các lực lượng Công an toàn tỉnh được yêu cầu tăng cường nắm tình hình, quản lý các đối tượng hình sự, ma tuý, tệ nạn xã hội; chủ động phòng ngừa, đấu tranh, xử lý vi phạm từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ. Công an tỉnh Phú Thọ cũng sẽ kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin sai sự thật, “giật tít, câu view” gây ảnh hưởng đến công tác tổ chức lễ hội.