Ông Nguyễn Đức Dũng tái đắc cử Chủ tịch HĐND thành phố Đà Nẵng

TPO - Ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Ngày 14/4 tại Kỳ họp thứ nhất, HĐND TP. Đà Nẵng khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt theo chức năng và thẩm quyền.

Theo đó, ông Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng được các đại biểu HĐND TP tiếp tục bầu giữ chức Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng khóa XI.

HĐND TP Đà Nẵng cũng tiến hành bầu các chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa XI nhiệm kỳ 2026-2031 đối với các ông: Trần Phước Sơn, Trần Xuân Vinh, Đoàn Ngọc Hùng Anh, Nguyễn Công Thanh

Ông Nguyễn Đức Dũng phát biểu tại Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa XI.

Ông Nguyễn Đức Dũng (sinh năm 1967, quê quán tỉnh Quảng Ngãi); trình độ chuyên môn: Đại học An ninh nhân dân; Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Ông Nguyễn Đức Dũng từng giữ các chức vụ Phó Trưởng phòng An ninh Điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam, Phó Trưởng Công an huyện Nông Sơn (Quảng Nam); Trưởng phòng Bảo vệ Chính trị; Trưởng phòng Tham mưu, Công an tỉnh Quảng Nam; Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam; Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam.

Từ 1/7/2025, theo quyết định của Trung ương, ông Nguyễn Đức Dũng được chỉ định làm Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng sau khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính với tỉnh Quảng Nam.