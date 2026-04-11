Đà Nẵng muốn thưởng 400 triệu đồng cho học sinh đạt giải quốc tế

TPO - Ngày 11/4, HĐND TP. Đà Nẵng cho hay đã nhận tờ trình của UBND thành phố liên quan đến một số chính sách khuyến khích đối với học sinh giỏi và giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi tại các cơ sở giáo dục công lập.

Dự thảo đề xuất nhiều mức khen thưởng học sinh đạt các giải học sinh giỏi quốc gia, chọn đội tuyển Olympic; các kỳ thi năng khiếu quốc gia, quốc tế; các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế… với mức thưởng từ vài triệu đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng.

Trong đó, học sinh tham gia các kỳ thi Olympic khu vực, quốc tế các môn học; nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; trí tuệ nhân tạo và các kỳ thi tương đương do Bộ GD&ĐT cử tham dự có mức thưởng “khủng”. Học sinh đoạt giải Nhất được thưởng 400 triệu đồng, giải Nhì 240 triệu đồng, giải Ba 160 triệu đồng và giải Khuyến Khích 80 triệu đồng.

Không chỉ học sinh, đội ngũ giáo viên trực tiếp tham gia bồi dưỡng cũng được hưởng chính sách khen thưởng. Theo dự thảo, giáo viên có học sinh đạt giải được thưởng bằng 60% mức thưởng của học sinh tương ứng.

Tập thể cán bộ quản lý và lãnh đạo tổ chuyên môn tại cơ sở giáo dục có học sinh đạt giải được thưởng bằng 15% mức thưởng của học sinh.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc ban hành nghị quyết nhằm thống nhất chính sách hỗ trợ đối với học sinh các trường, giáo viên tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi trong toàn thành phố sau khi sáp nhập. Đồng thời tạo động lực thu hút, duy trì và phát huy đội ngũ nhân lực chất lượng cao.