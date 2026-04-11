Gia Lai yêu cầu chấn chỉnh việc đôn tiết học nhằm kéo dài kỳ nghỉ lễ lên 9 ngày

TPO - Để bảo đảm thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học cũng như chương trình giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị trực thuộc không tự ý điều chỉnh, rút gọn, hoặc đôn tiết, dồn tiến độ chương trình.

Ngày 11/4, ông Phạm Văn Nam - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Gia Lai, cho biết: Sở đã có chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chấn chỉnh tình trạng dạy bù nhằm hoán đổi thời gian học tập trong dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5.

Theo Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai, thời gian gần đây, qua nắm bắt thông tin và phản ánh được biết có một số đơn vị trực thuộc tổ chức dạy bù chương trình nhằm mục đích cho học sinh được nghỉ liên tiếp 9 ngày trong dịp lễ 30/4 - 1/5. Việc này có thể dẫn đến việc điều chỉnh không đúng khung kế hoạch thời gian năm học, làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học, cũng như chấp hành các quy định hiện hành của ngành và của UBND tỉnh.

z7713667030056-22ac53844742931797646ba8270e1d61-37.jpg
Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm việc dạy và học theo chương trình, nội dung, tiến độ.

Để bảo đảm thực hiện nghiêm túc khung kế hoạch thời gian năm học cũng như chương trình giáo dục, Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai yêu cầu thực hiện nghiêm việc dạy và học theo chương trình, nội dung, tiến độ và khung kế hoạch thời gian năm học đã được phê duyệt; không tự ý điều chỉnh, rút gọn, hoặc đôn tiết, dồn tiến độ chương trình. Tuyệt đối không thực hiện việc dạy bù chương trình với mục đích hoán đổi ngày nghỉ để tạo thành kỳ nghỉ kéo dài (không thực hiện việc cho học sinh nghỉ liên tục 9 ngày như phản ánh).

Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai Phạm Văn Nam cho biết, hiện UBND tỉnh chưa có văn bản chỉ đạo cho phép hoán đổi ngày làm việc cho công chức, viên chức và người lao động nghỉ 9 ngày liên tục. “Sở sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát, trong đó có kiểm tra đột xuất tại các đơn vị, trường học. Nếu phát hiện tình trạng dạy bù, đôn chương trình hoặc các hành vi vi phạm liên quan sẽ xử lý trách nhiệm theo quy định”, ông Nam cho hay.

#Gia Lai #chấn chỉnh dạy bù #đôn tiết học #kỳ nghỉ lễ 9 ngày #Sở GD&ĐT tỉnh Gia Lai

