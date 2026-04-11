Hàng trăm học sinh lần đầu trải nghiệm cải cách của Hoàng đế Minh Mạng

Ngọc Văn
TPO - Hàng trăm học sinh THPT tại Huế lần đầu tham gia chương trình giáo dục di sản với chủ đề "Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng", trải nghiệm những hoạt động gắn với chấn hưng đất nước và dấu mốc cải cách quan trọng trong lịch sử dân tộc, qua đó phát triển tư duy, nuôi dưỡng niềm yêu thích lịch sử và ý thức trân trọng di sản văn hóa.

Ngày 11/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế và Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế phối hợp các trường THPT trên địa bàn thành phố tổ chức chương trình Giáo dục di sản với chủ đề Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng”, thu hút hàng trăm học sinh tham gia chuỗi hoạt động trải nghiệm đặc biệt này. Hoạt động hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4).

Chương trình thu hút hàng trăm học sinh tham gia trải nghiệm về giáo dục di sản.

Chương trình gồm hai phần chính, kết hợp trò chơi vận động và hoạt động trí tuệ gắn với nội dung cải cách tiêu biểu dưới triều Hoàng đế Minh Mạng. Trong đó, trò chơi vận động Chấn hưng đất nước được thiết kế thành chuỗi thử thách liên hoàn dựa trên các nội dung cải cách nổi bật của vua Minh Mạng, giúp học sinh rèn luyện thể chất, tăng cường tinh thần đồng đội, đồng thời tiếp cận kiến thức lịch sử, di sản theo cách sinh động, trực quan.

Hào hứng với trò chơi trí tuệ "Rung chuông tri thức - Nhà cải cách kiệt xuất".

Bên cạnh đó, trò chơi trí tuệ Rung chuông tri thức - Nhà cải cách kiệt xuất tích hợp kiến thức liên môn về triều Nguyễn và những cải cách của Hoàng đế Minh Mạng. Hoạt động này giúp học sinh củng cố hiểu biết lịch sử, phát triển tư duy và nuôi dưỡng niềm yêu thích đối với di sản văn hóa dân tộc.

Cổ vũ hết mình tại trò chơi vận động "Chấn hưng đất nước".

Hoàng đế Minh Mạng (1820 - 1841), vị vua thứ hai của triều Nguyễn, được xem là một trong những nhà cải cách tiêu biểu trong lịch sử phong kiến Việt Nam. Ông tiến hành cải cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là cải cách hành chính với tầm nhìn chiến lược sâu rộng. Cuộc cải cách dưới thời Hoàng đế Minh Mạng được đánh giá là dấu mốc quan trọng trong tiến trình phát triển của đất nước.

Thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, học sinh có cơ hội hiểu rõ hơn những nội dung cải cách tiêu biểu, qua đó gắn kết việc học lịch sử với di sản thực tế. Chương trình cũng góp phần đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ, khơi dậy tinh thần đổi mới, ý thức học tập và trách nhiệm tiếp nối các giá trị văn hóa của quê hương, đất nước.

