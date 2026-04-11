Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

115 học sinh Hà Tĩnh sôi nổi tranh tài Trạng Nguyên nhỏ tuổi

Hoài Nam

TPO - Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi – Nét chữ, Nết người” tại Hà Tĩnh thu hút 115 học sinh đến từ 28 trường tiểu học tham gia tranh tài, tạo nên sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng tinh thần hiếu học.

Ngày 11/4, tại Trường TH-THCS-THPT Albert Einstein Hà Tĩnh, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng đã tổ chức Lễ phát động và trao giải Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi" và "Trạng nguyên Nét chữ, Nết người” toàn quốc lần thứ 24. Sự kiện thu hút sự tham gia của 115 học sinh xuất sắc đến từ 28 trường tiểu học trên địa bàn Hà Tĩnh.
Tham dự chương trình có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện các đơn vị, trường học cùng đông đảo giáo viên, học sinh trên địa bàn.
Ngày hội là sân chơi trí tuệ bổ ích, nơi các em không chỉ thể hiện kiến thức học tập mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và nuôi dưỡng tinh thần hiếu học. Với nhiều phần thi hấp dẫn, chương trình mang đến không khí thi đua sôi nổi, góp phần khơi dậy niềm đam mê học tập và sáng tạo trong học sinh.
Tham gia ngày hội, các thí sinh thực hiện các phần thi kiến thức cá nhân Trạng Nguyên nhỏ tuổi cùng với đó tham gia các phần thi đồng đội trong Trạng Nguyên School Tour.
Trong khuôn khổ ngày hội, các học sinh đã tham gia phần thi viết chữ với sự tập trung cao độ, thể hiện nét chữ rõ ràng, ngay ngắn và giàu tính thẩm mỹ, qua đó góp phần lan tỏa giá trị “nét chữ - nết người”.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 4 giải Trạng Nguyên, 8 giải Bảng Nhãn, 12 giải Thám Hoa và nhiều giải Hoàng Giáp. Bên cạnh đó, 4 giải Trạng Nguyên School Tour cũng được trao cho các tập thể xuất sắc. Đặc biệt, 4 cá nhân đạt danh hiệu Trạng Nguyên cùng 4 học sinh đoạt giải Trạng Nguyên School Tour sẽ được vinh danh và đặc cách tham dự vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 4/2026 tại Hà Nội.
Xem thêm

Cùng chuyên mục