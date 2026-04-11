115 học sinh Hà Tĩnh sôi nổi tranh tài Trạng Nguyên nhỏ tuổi

TPO - Ngày hội “Trạng Nguyên nhỏ tuổi – Nét chữ, Nết người” tại Hà Tĩnh thu hút 115 học sinh đến từ 28 trường tiểu học tham gia tranh tài, tạo nên sân chơi trí tuệ bổ ích, góp phần rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng tinh thần hiếu học.
Ngày hội là sân chơi trí tuệ bổ ích, nơi các em không chỉ thể hiện kiến thức học tập mà còn có cơ hội rèn luyện kỹ năng, bản lĩnh và nuôi dưỡng tinh thần hiếu học. Với nhiều phần thi hấp dẫn, chương trình mang đến không khí thi đua sôi nổi, góp phần khơi dậy niềm đam mê học tập và sáng tạo trong học sinh.
Tham gia ngày hội, các thí sinh thực hiện các phần thi kiến thức cá nhân Trạng Nguyên nhỏ tuổi cùng với đó tham gia các phần thi đồng đội trong Trạng Nguyên School Tour.
Trong khuôn khổ ngày hội, các học sinh đã tham gia phần thi viết chữ với sự tập trung cao độ, thể hiện nét chữ rõ ràng, ngay ngắn và giàu tính thẩm mỹ, qua đó góp phần lan tỏa giá trị “nét chữ - nết người”.
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao 4 giải Trạng Nguyên, 8 giải Bảng Nhãn, 12 giải Thám Hoa và nhiều giải Hoàng Giáp. Bên cạnh đó, 4 giải Trạng Nguyên School Tour cũng được trao cho các tập thể xuất sắc. Đặc biệt, 4 cá nhân đạt danh hiệu Trạng Nguyên cùng 4 học sinh đoạt giải Trạng Nguyên School Tour sẽ được vinh danh và đặc cách tham dự vòng chung kết toàn quốc dự kiến tổ chức vào tháng 4/2026 tại Hà Nội.