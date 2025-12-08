Daesang Trạng Nguyên Tuổi 13 năm 2025: Bảng vàng rạng danh gọi tên những sĩ tử xuất sắc nhất

Đinh Bảo Khánh – thí sinh tài năng đến từ THCS Cầu Giấy, Hà Nội đã xuất sắc vượt qua 99 đối thủ để trở thành tân Trạng Nguyên tại vòng chung kết Daesang Trạng Nguyên tuổi 13 năm 2025.

Ngày 6/12, Vòng chung kết toàn quốc cuộc thi “Trạng Nguyên tuổi 13” năm 2025 lần thứ 11 được phát sóng trên VTV3. Dưới sự đồng hành và tài trợ của Tập đoàn DAESANG (Hàn Quốc) cùng các thương hiệu O’food, Đức Việt, Jongga và Nucare Hi High, “Trạng Nguyên tuổi 13” tiếp tục tạo nên một sân chơi tri thức toàn diện dành cho lứa tuổi 11-13 tuổi trên toàn quốc. Bằng việc vận dụng các kiến thức tổng hợp qua các vòng loại đầy cạnh tranh, 100 thí sinh ưu tú nhất đến từ nhiều tỉnh thành đã xuất sắc bước vào vòng chung kết, tiếp tục tham gia tranh tài.

Chất lượng chuyên môn của chương trình năm nay được đảm bảo bởi Hội đồng ban giám khảo bao gồm PGS.TS Trần Thành Nam, Tiến sĩ Tâm lý Tô Nhi A và MC Thảo Vân. Chương trình cũng có sự góp mặt của MC Khánh Vy, MC Huy Forum trong vai trò Trạng Nghiêm Khắc và MC Đào Trang Nhung trong vai trò Trạng May Mắn. Cuộc thi năm nay đã có sự đổi mới trong cơ cấu cuộc thi, nâng cao tinh thần nhóm qua vòng đấu thứ 3 được tổ chức theo đội. Trải qua 4 vòng thi đầy thử thách, vòng chung kết chính thức khép lại với danh sách bảng vàng là các thí sinh ưu tú đến từ Hà Nội, Phú Thọ, Thành phố Hồ Chí Minh và Quảng Ninh.

Hội đồng Ban Giám khảo cuộc thi "Trạng nguyên tuổi 13" năm 2025.

Với phong thái tự tin, phản xạ nhanh nhạy và kiến thức, tư duy toàn diện, sĩ tử Đinh Bảo Khánh đến từ THCS Cầu Giấy đã xuất sắc vượt qua 99 sĩ tử khác để giành vị trí cao nhất trên bảng vàng, trở thành Trạng Nguyên năm 2025 với giải thưởng cao nhất trị giá 200.000.000 đồng. Sĩ tử Đinh Bảo Khánh không chỉ gây ấn tượng với sự tự tin, vốn kiến thức rộng mà còn ghi điểm bởi tư duy phản biện nhạy bén khi đưa ra quan điểm về chủ đề “Quy tắc sử dụng thiết bị thông minh trong môi trường học đường”, xuất sắc trả lời các câu hỏi đến từ Ban Giám khảo và các sĩ tử khác để vươn tới ngôi vị Trạng Nguyên.

Sĩ tử Đinh Bảo Khánh đến từ THCS Cầu Giấy, Hà Nội xuất sắc giành được danh hiệu Trạng Nguyên

Cuộc thi “Trạng Nguyên tuổi 13” năm 2025 chào đón sự tham gia của hơn 100.000 sĩ tử trên toàn quốc, tiếp tục khẳng định vai trò là hoạt động giáo dục, học tập và trải nghiệm ý nghĩa dành cho học sinh bậc THCS. Với sứ mệnh khơi dậy tinh thần hiếu học, tư duy độc lập và sáng tạo, cuộc thi mở ra cơ hội để các em rèn luyện tư duy, kỹ năng và phát huy năng lực toàn diện trên nhiều phương diện, từ học thuật, thể chất đến kỹ năng sống qua các lĩnh vực kiến thức phong phú.

Tiếp nối hành trình hơn một thập kỷ đồng hành cùng học sinh Việt Nam, Tập đoàn Daesang tiếp tục mang đến một sân chơi trí tuệ bổ ích, khuyến khích tinh thần học hỏi và duy trì sứ mệnh lan tỏa giá trị tri thức và nuôi dưỡng ước mơ trẻ em Việt, hướng đến thông điệp “Mọi trẻ em đều là nhân tài đáng được trân trọng” – tinh thần cốt lõi trong chiến dịch “Trân trọng” mà tập đoàn đã và đang theo đuổi nhiều năm qua.

Đại diện Tập đoàn Daesang chia sẻ: “Đây là niềm vinh dự và tự hào khi được chứng kiến sự phát triển của thế hệ trẻ. Tôi mong rằng đây sẽ luôn là một sân chơi giáo dục bổ ích, truyền cảm hứng để nuôi dưỡng ước mơ của các em học sinh, cùng các em trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Chúng tôi luôn trân trọng và biết ơn sự ủng hộ của các bậc phụ huynh, các sĩ tử và cam kết sẽ không ngừng nỗ lực để nuôi dưỡng những chủ nhân tương lai của đất nước”.

“Trạng Nguyên tuổi 13” - sân chơi lan tỏa tinh thần hiếu học và tư duy sáng tạo cho học sinh lứa tuổi 11-13 trên toàn quốc.

Đóng vai trò là hành trình tìm kiếm và bồi dưỡng những “trạng nguyên hiện đại”, thế hệ học sinh trí tuệ, sáng tạo và nhân ái, cuộc thi “Trạng Nguyên tuổi 13” được thiết kế phù hợp với định hướng phát triển toàn diện của Chương trình Giáo dục Phổ thông 2018, đồng thời gắn với các hoạt động của Ủy ban Olympic Việt Nam nhằm khuyến khích phát triển cả thể chất và tinh thần ở lứa tuổi học sinh, đồng thời khẳng định nỗ lực của Daesang trong việc góp phần hình thành một thế hệ học sinh Việt Nam trí tuệ - tự tin - sáng tạo - hội nhập.