Ngày hội tuyển dụng khối ngành Du lịch cho sinh viên Đại học Duy Tân

Đây là sự kiện lần đầu tiên được tổ chức chuyên biệt dành cho khối ngành Du lịch, đánh dấu bước phát triển chiến lược trong hoạt động kết nối đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao của Đại học (ĐH) Duy Tân.

Sinh viên tìm hiểu cơ hội việc làm tại ngày hội.

Tại ngày hội, hơn 60 doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực Du lịch – Dịch vụ đã giới thiệu nhu cầu tuyển dụng và mang đến cơ hội việc làm đến với sinh viên.

Ngoài ra, sinh viên còn được định hướng nghề nghiệp và phát triển kỹ năng trong tương lai.

ĐH Duy Tân nhìn nhận, ngày hội việc làm không chỉ giúp sinh viên tiếp cận trực tiếp với nhà tuyển dụng mà còn nâng cao nhận thức về xu hướng nghề nghiệp, yêu cầu kỹ năng và cơ hội phát triển trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Đồng thời, đây cũng là dịp để các doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, tìm kiếm và tuyển chọn nguồn nhân lực chất lượng cao.