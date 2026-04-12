Đà Nẵng phát triển du lịch xanh

TPO - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch đồng bộ và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn.

UBND thành phố đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú trọng đến du lịch xanh.

Thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng và phát triển các mô hình Điểm đến du lịch xanh - an toàn - thân thiện; mô hình lưu trú bền vững, giảm thiểu rác thải nhựa trên cơ sở phát huy các mô hình thực tế tại các phường, xã Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp.

Du khách mang túi thân thiện môi trường khi ra đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp). Ảnh: Thanh Hiền.

Tổ chức các phong trào cộng đồng làm sạch điểm đến, khuyến khích mô hình du lịch không rác thải. Đặc biệt lưu ý triển khai ít nhất 1-2 mô hình du lịch không rác thải tại các phường, xã.

Đồng thời tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ, an toàn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tại các khu, điểm du lịch trọng điểm như Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Tân Hiệp.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng chia sẻ, ngành du lịch xác định chuyển đổi xanh trong du lịch trước hết bắt đầu từ giảm rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, tiến tới giảm phát thải và phát triển du lịch carbon thấp. Đây không phải là lựa chọn mang tính phong trào, mà là chiến lược phát triển cốt lõi, lâu dài.

Hiện Sở đang tiếp tục hoàn thiện và điều chỉnh Bộ tiêu chí Du lịch xanh, tiệm cận các chuẩn mực của Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu, nhằm thống nhất thực hành xanh trên toàn địa bàn thành phố.