Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

Google News

Đà Nẵng phát triển du lịch xanh

Thanh Hiền
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch đồng bộ và nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ du lịch trên địa bàn.

UBND thành phố đặt ra nhiều nhiệm vụ, giải pháp, trong đó chú trọng đến du lịch xanh.

Thành phố yêu cầu các đơn vị chức năng xây dựng và phát triển các mô hình Điểm đến du lịch xanh - an toàn - thân thiện; mô hình lưu trú bền vững, giảm thiểu rác thải nhựa trên cơ sở phát huy các mô hình thực tế tại các phường, xã Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây và xã Tân Hiệp.

Du khách mang túi thân thiện môi trường khi ra đảo Cù Lao Chàm (xã Tân Hiệp). Ảnh: Thanh Hiền.

Tổ chức các phong trào cộng đồng làm sạch điểm đến, khuyến khích mô hình du lịch không rác thải. Đặc biệt lưu ý triển khai ít nhất 1-2 mô hình du lịch không rác thải tại các phường, xã.

Đồng thời tăng cường quản lý chất lượng dịch vụ, an toàn; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát tại các khu, điểm du lịch trọng điểm như Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây, Tân Hiệp.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng chia sẻ, ngành du lịch xác định chuyển đổi xanh trong du lịch trước hết bắt đầu từ giảm rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa, tiến tới giảm phát thải và phát triển du lịch carbon thấp. Đây không phải là lựa chọn mang tính phong trào, mà là chiến lược phát triển cốt lõi, lâu dài.

Hiện Sở đang tiếp tục hoàn thiện và điều chỉnh Bộ tiêu chí Du lịch xanh, tiệm cận các chuẩn mực của Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu, nhằm thống nhất thực hành xanh trên toàn địa bàn thành phố.

#xã #phường #Đà Nẵng #du lịch xanh #du khách #bảo vệ môi trường #“du lịch không rác thải”

Xem thêm

Cùng chuyên mục