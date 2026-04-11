Các hãng cắt 50% chuyến bay tới Cần Thơ

TPO - Giai đoạn trước sân bay Cần Thơ khai thác 12 chuyến/ngày, nhưng giá nhiên liệu bay tăng cao, các hãng cắt bớt số chuyến đi/đến Cần Thơ, hiện chỉ còn 6 chuyến. Các tour du lịch cũng đợi giá xăng dầu điều chỉnh mới tính.

Ông Hà Vũ Sơn - Giám đốc Sở Công Thương Cần Thơ - cho biết, quý 1 năm nay, lĩnh vực thương mại, dịch vụ vẫn gặp những khó khăn, dự báo tới đây sẽ còn khó khăn nữa.

Ông Sơn dẫn trường hợp của hàng không, các hãng cắt chuyến do giá nhiên liệu tăng cao, sân bay Cần Thơ trước đây mỗi ngày 12 chuyến, hiện chỉ còn 6 chuyến. Các đơn vị khai thác tour tuyến du lịch cho biết không nhận khách từ tháng 6, sắp tới xem giá xăng dầu ra sao mới tính.

Sân bay Cần Thơ giảm một nửa số chuyến bay.

Thông tin với PV Tiền Phong, đại diện sân bay Cần Thơ cho biết, trong 3 tháng đầu năm nay, lượng hành khách và số chuyến bay tại sân bay đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, bước sang tháng 4, các hãng cắt giảm chuyến bay do ảnh hưởng của giá nhiên liệu bay tăng cao.

Theo lãnh đạo Sở Công Thương Cần Thơ, hiện giá xăng dầu thế giới liên tục tăng, một số nước và khu vực hạn chế xuất khẩu xăng dầu để đảm bảo nguồn cung trong nước, nên các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu gặp khó khăn về nguồn hàng.

Dự báo thời gian tới, ông Hà Vũ Sơn cho rằng, tình hình xăng dầu tiếp tục có những diễn biến hết sức khó khăn. Sở đã liên hệ với Bộ Công Thương và lãnh đạo thành phố chỉ đạo các đầu mối lớn phải đảm bảo tuyệt đối an toàn xăng dầu cho phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt cao điểm thu hoạch nông sản, nếu thiếu xăng dầu sẽ tắc nghẽn nền kinh tế.

“Ngành công thương cam kết không thiếu xăng dầu, đảm bảo điện cho sản xuất, sinh hoạt. Chúng tôi cũng khuyến khích cán bộ, nhân viên đi làm bằng xe điện để tiết kiệm do giá xăng dầu tăng cao”, ông Sơn nói.