Khổ như mua vé máy bay, du lịch dịp 30/4-1/5

TPO - Giá vé máy bay tăng vọt, nhiều chặng du lịch nội địa hết sạch vé từ rất sớm. Nhiều người không thể mua nổi vé máy bay nên phải tính lại bài toán du lịch trong kỳ nghỉ lễ.

Các hãng đồng loạt treo biển 'HẾT CHỖ'

Nhu cầu đi lại dịp lễ 30/4-1/5 tăng cao khiến giá vé máy bay leo thang, nhiều chặng rơi vào tình trạng khan chuyến, hết vé.

Theo khảo sát của PV Tiền Phong, khoảng 3 tuần trước kỳ nghỉ lễ, vé máy bay nhiều chặng nội địa tăng giá cao chót vót, nhiều chuyến nhanh chóng hết sạch chỗ trong những khung giờ thuận tiện. Dữ liệu thống kê từ các hãng hàng không cho thấy, nhu cầu tăng nhanh tập trung vào chiều 29/4, 30/4 và ngày 3/5-4/5.

Đơn cử như vé máy bay đi từ Hà Nội - Đà Nẵng vào ngày 30/4, nhiều chuyến khung giờ đẹp hết sạch chỗ trước đó một tháng, hạng thương gia cũng rất khan hiếm.

Ông Bùi Thanh Tú - Giám đốc marketing Công ty du lịch BestPrice - cho biết doanh nghiệp này đã bán hết tour du lịch dịp 30/4 từ giai đoạn cuối tháng 3.

Giá chặng Hà Nội - Phú Quốc khởi hành ngày 30/4, về ngày 3/5 cực hiếm, Vietjet Air hết chỗ khung giờ đẹp, Vietnam Airlines báo không còn chỗ nào.

Theo ông Tú, tình hình vé máy bay đang khá căng, chỉ cần giá vé mỗi chiều tăng thêm 100.000-250.000 đồng, tổng ngân sách của một gia đình bốn người đã phát sinh 1,2-2,8 triệu đồng. Khoản tiền ấy tương đương từ 1-2 đêm nghỉ khách sạn hoặc vài bữa ăn.

Khảo sát chặng Hà Nội - Phú Quốc, mức giá cũng khiến nhiều người choáng váng.

Theo kết quả tìm kiếm, chuyến bay từ Hà Nội - Phú Quốc của các chuyến bay còn rất ít chỗ ngày 30/4 ở khung giờ không tối ưu. Ngày 3/5 chuyến bay Phú Quốc - Hà Nội cũng rất khan hiếm. Giá vé khứ hồi hạng phổ thông cũng lên tới 9-10 triệu đồng/người. Mức giá này đắt hơn cả vé máy bay hạng thương gia ngày thường.

Đáng nói, với mức giá nói trên du khách có thể chi trả cho cả tour đi Trung Quốc theo đường bộ, dịp 30/4-1/5.

Chặng Hà Nội - Đà Nẵng (từ 30/4-3/5) không còn vé cho gia đình 6 người lớn ở những khung giờ thuận tiện.

Trên trang web đặt vé của Vietnam Airlines, Sun PhuQuoc Airways, Vietjet chặng Hà Nội - Phú Quốc hoặc TPHCM - Phú Quốc chỉ còn chuyến vào khung giờ chiều. Khứ hồi chỉ còn khung giờ sáng. Đây là những giờ bay mà hầu hết hành không muốn lựa chọn, vì phải đi muộn, về sớm và coi như phí một ngày du lịch.

Chị Nguyễn Thị Thanh Trà - Giám đốc Công ty Group Tours - cho biết công ty đã ngừng nhận đặt vé chặng Hà Nội - Phú Quốc (đi ngày 30/4, về ngày 3/5). Chặng khởi hành 26/4, từ Phú Quốc về Hà Nội ngày 29/4 cũng dừng nhận khách từ sáng 11/4.

Chặng Hà Nội - Nha Trang do Vietnam Airlines khai thác, đi vào thời điểm 29/4-2/5 có mức giá hơn 7 triệu đồng/vé khứ hồi. Vietjet Air hiển thị giá 7,2 triệu đồng vé khứ hồi (chưa bao gồm phí hành lý ký gửi).

Nhu cầu đi lại dịp lễ 30/4-1/5 tăng cao khiến giá vé máy bay leo thang, nhiều chặng rơi vào tình trạng khan hiếm. Ảnh: ACV.

Giá vé từ TPHCM đến một số địa điểm du lịch quốc tế chặng ngắn cũng tăng chóng mặt, gấp đôi thông thường. Giá vé máy bay tăng vọt kéo theo chi phí tour dịp lễ tăng khoảng 10-20% so với cùng kỳ.

Hành khách, doanh nghiệp chật vật

Nhiều du khách đã chủ động đặt vé và khách sạn từ sớm để tránh tình trạng cháy vé, giá tăng cao chóng mặt.

Chị Hồng Ngọc (30 tuổi, Hà Nội) cho biết đã đặt vé cho 7 thành viên trong gia đình du lịch Đà Nẵng từ ngày 30/4-3/5. Xác định đây là giai đoạn cao điểm, chị Ngọc đặt vé máy bay từ cuối tháng 2, mức giá thời điểm đó là 5,9 triệu đồng khứ hồi.

"Tính riêng vé máy bay, khoản chi gần 6 triệu đồng/người là khá cao. Tôi chưa từng bay chặng Hà Nội - Đà Nẵng với mức giá này, nhưng biết nếu càng chần chừ vé sẽ càng tăng chứ khó có chuyện giảm", chị Ngọc nói.

Ngoài nhóm 7 người di chuyển bằng máy bay, gia đình chị Ngọc còn có 8 người khác (chủ yếu là thanh niên) tự lái ô tô từ Hà Nội vào Đà Nẵng. Giải pháp này giúp cả gia đình tiết kiệm được hàng chục triệu đồng.

Anh Trung Chính (26 tuổi, Hà Nội) sốt ruột vì sát kỳ nghỉ lễ nhưng chưa tìm được chuyến bay phù hợp cho hành trình đi Quy Nhơn.

"Gia đình tôi có 5 người, chọn bay Vietjet Air nhưng ngày khởi hành (30/4) còn vài lựa chọn, ngày về (3/5) chỉ còn hạng vé SkyBoss cho hai chuyến bay sáng từ Quy Nhơn về Hà Nội. Giá hiện tại là 4,8 triệu đồng/vé một chiều, chưa cộng thuế phí. Về sớm thì chơi không bõ, nhưng cố ở thêm một ngày thì giá vé cao vượt dự tính", anh Chính băn khoăn.

Khách đi từ Quy Nhơn về Hà Nội chỉ còn lựa chọn mua vé SkyBoss ở hai chuyến bay sáng.

Trong bối cảnh chi phí nhiên liệu bay tăng cao, các hãng hàng không vẫn duy trì mạng bay và chủ động tăng chuyến để đáp ứng nhu cầu đi lại dự báo tăng mạnh trong giai đoạn cao điểm.

Vietnam Airlines Group thông báo cung ứng hơn 1,1 triệu ghế trên các chuyến bay nội địa và quốc tế. Vietjet Air cũng lên kế hoạch tăng thêm khoảng 500 chuyến bay, tương đương 16% so với cùng kỳ.

Các chuyến bay tăng cường chủ yếu tập trung trên các trục có nhu cầu cao như Hà Nội - TPHCM và các đường bay du lịch từ hai thành phố lớn đi Đà Nẵng, Nha Trang, Huế, Quảng Bình, Quy Nhơn và Phú Quốc.

Du lịch biển vẫn được du khách ưu tiên dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Nguyễn Hoàn.

Từ thực tế thị trường, ông Nguyễn Quốc Kỳ - Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietravel - cho rằng nhu cầu du lịch không biến mất trong giai đoạn chi phí leo thang, nhưng đang dịch chuyển rất rõ về cấu trúc. Khách hàng trở nên nhạy cảm hơn với giá, rút ngắn thời gian chuyến đi, ưu tiên các điểm đến gần, quyết định sát ngày hơn và linh hoạt hơn trong cách mua dịch vụ.

Đây cũng là lý do doanh nghiệp du lịch không thể tiếp tục vận hành bằng tư duy sản phẩm cũ, mà phải cơ cấu lại danh mục tour, phương thức định giá và hệ thống bán hàng để thích ứng với thị trường mới.