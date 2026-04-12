Miên man trên cánh đồng hoa sắp bung nở bên sông Hồng

TPO - Làng hoa Hồng Hà ở phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình đang vào mùa rực rỡ nhất. Những cánh đồng hoa trải dài sát mép nước dòng sông Hồng, tạo nên một khung cảnh giao thoa giữa thiên nhiên và bàn tay lao động của con người.
Các luống hoa được trồng thẳng hàng, đa dạng chủng loại từ cúc vàng, hồng đến các loại hoa màu sắc rực rỡ khác.
Ngoài trồng hoa, nơi đây còn thu hút khách đến chụp ảnh, tham quan. Những con đường nhỏ giữa các luống hoa trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều bạn trẻ.