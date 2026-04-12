Ninh Bình:

Miên man trên cánh đồng hoa sắp bung nở bên sông Hồng

Dương Triều

TPO - Làng hoa Hồng Hà ở phường Thiên Trường, tỉnh Ninh Bình đang vào mùa rực rỡ nhất. Những cánh đồng hoa trải dài sát mép nước dòng sông Hồng, tạo nên một khung cảnh giao thoa giữa thiên nhiên và bàn tay lao động của con người.

VIDEO: Lạc bước vào làng hoa ven sông Hồng.
tp-lang-hoa-hong-ha7.jpg
Dưới chân cầu Tân Đệ, làng hoa Hồng Hà những ngày này thu hút nhiều người đến tham quan. Nhờ đất phù sa của sông Hồng, hoa ở đây phát triển tốt, màu sắc tươi và giữ được lâu.
tp-lang-hoa-hong-ha6.jpg
tp-lang-hoa-hong-ha18.jpg
tp-lang-hoa-hong-ha10.jpg
Các luống hoa được trồng thẳng hàng, đa dạng chủng loại từ cúc vàng, hồng đến các loại hoa màu sắc rực rỡ khác.
tp-lang-hoa-hong-ha19.jpg
Người dân ở đây chủ yếu canh tác dựa trên kinh nghiệm truyền thống, tỉ mỉ trong từng khâu tưới nước, bón phân đến cắt tỉa.
tp-lang-hoa-hong-ha5.jpg
Quy trình chăm sóc kỹ lưỡng giúp hoa Hồng Hà luôn đảm bảo chất lượng khi cung ứng ra thị trường. Trong ảnh là những khu vườn được quy hoạch ngăn nắp, đồng bộ từ hàng rào bảo vệ đến hệ thống phun tưới.
tp-lang-hoa-hong-ha4.jpg
tp-lang-hoa-hong-ha9.jpg
tp-lang-hoa-hong-ha2.jpg
Ngoài trồng hoa, nơi đây còn thu hút khách đến chụp ảnh, tham quan. Những con đường nhỏ giữa các luống hoa trở thành điểm check-in quen thuộc của nhiều bạn trẻ.
tp-lang-hoa-hong-ha8.jpg
Với khung cảnh đơn giản, gần gũi, nơi đây phù hợp cho những ai muốn tìm một không gian yên tĩnh, tránh xa sự ồn ào của thành phố.
#làng hoa #Hồng Hà #sông Hồng #Ninh Bình #du lịch

Xem thêm

Cùng chuyên mục