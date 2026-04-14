Bí thư Thành ủy Đà Nẵng: Không để tình trạng 'giám sát xong để đó'

TPO - Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu HĐND TP cần nâng cao chất lượng giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm; giám sát đến cùng, làm rõ trách nhiệm, không để tình trạng “giám sát xong để đó”; chú trọng các lĩnh vực như dự án trọng điểm, cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ.

Sáng 14/4, kỳ họp thứ nhất HĐND TP. Đà Nẵng khóa XI (nhiệm kỳ 2026-2031) đã khai mạc.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND TP. Đà Nẵng cho biết: Kỳ họp sẽ tập trung thực hiện các nội dung mang tính nền tảng của nhiệm kỳ mới. Trong đó, kỳ họp sẽ nghe báo cáo kết quả bầu cử, xác nhận tư cách đại biểu HĐND thành phố khóa 11; bầu các chức danh lãnh đạo HĐND thành phố, thành lập Ban Dân tộc, bầu Trưởng các Ban của HĐND thành phố; bầu các chức danh của UBND thành phố; bầu Hội thẩm Tòa án nhân dân thành phố, Tòa án nhân dân khu vực. Đồng thời, xem xét báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và thông qua Nghị quyết về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ trong năm 2026.

"Đây là những nội dung quyết định trực tiếp việc hình thành bộ máy lãnh đạo, điều hành và tổ chức hoạt động của HĐND, UBND thành phố trong suốt nhiệm kỳ", ông Dũng cho biết.

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu tại kỳ họp.

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng yêu cầu, mỗi nghị quyết phải thực sự là công cụ tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực, thu hút nhà đầu tư chiến lược, thúc đẩy các dự án động lực; vừa bảo đảm đúng pháp luật, vừa thể hiện tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Qua đó, góp phần đưa Đà Nẵng đi đầu trong thử nghiệm, hoàn thiện thể chế, tham gia hình thành và dẫn dắt các mô hình phát triển mới của cả nước, từng bước khẳng định vai trò trung tâm kinh tế, tài chính, đổi mới sáng tạo của khu vực và quốc tế.

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng cũng yêu cầu đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả. Tiến hành khắc phục triệt để tính hình thức, nâng cao chất lượng thẩm tra, chất vấn, giải trình; tăng tính tranh luận, phản biện; mỗi quyết sách phải dựa trên thực tiễn, dữ liệu và chịu trách nhiệm đến cùng. Nâng cao năng lực phản ứng chính sách nhanh hơn, kịp thời hơn, nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng đắn.

Cùng với đó, HĐND TP cần nâng cao chất lượng giám sát theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đi thẳng vào những vấn đề cử tri quan tâm; giám sát đến cùng, làm rõ trách nhiệm, không để tình trạng “giám sát xong để đó”; chú trọng các lĩnh vực như dự án trọng điểm, cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương công vụ... Tinh thần xuyên suốt là biến nghị quyết thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm có hiệu quả.

"Nhiệm kỳ 2026–2031 mở ra với nhiều thời cơ, nhưng cũng không ít thách thức. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo; với tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; với đội ngũ đại biểu được cử tri tín nhiệm, HĐND TP khóa XI sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân"

Ông Quang đề nghị toàn bộ hệ thống chính trị của thành phố phải bắt tay ngay vào công việc với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, nói đi đôi với làm, lấy kết quả thực chất làm thước đo. Mỗi quyết định, mỗi hành động phải hướng tới mục tiêu cao nhất: phục vụ Nhân dân, vì sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố.