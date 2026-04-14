Tạm dừng lưu thông cầu treo ở Nghệ An

TPO - Cầu treo Đò Rô (xã Nghĩa Đồng, Nghệ An) xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nên buộc phải tạm dừng lưu thông để sửa chữa. Trong thời gian thi công, người dân phải đi vòng xa hơn khoảng 10 km.

Ngày 14/4, ông Nguyễn Trọng Lợi - Phó Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng (tỉnh Nghệ An) cho biết, địa phương đã tạm dừng người và các phương tiện lưu thông qua cầu treo Đò Rô bắc qua sông Con để phục vụ công tác sửa chữa sau thời gian dài xuống cấp nghiêm trọng.

“Cầu treo Đò Rô tạm dừng lưu thông từ ngày 13/4 để sửa chữa. Trong thời gian thi công, người dân buộc phải di chuyển vòng phía cầu dưới, quãng đường tăng thêm khoảng 10 km”, ông Lợi cho hay.

Cầu treo Đò Rô xuống cấp nghiêm trọng.

Cầu treo Đò Rô được xây dựng từ năm 2010, dài gần 195m, rộng 2m, tải trọng 2,5 tấn, là tuyến giao thông huyết mạch giúp người dân lưu thông ra đường Hồ Chí Minh, qua lại buôn bán, giao thương giữa chợ Nghĩa Bình và chợ Sen. Mỗi ngày, lưu lượng người và phương tiện qua cầu khá lớn.

Tuy nhiên, sau hơn 15 năm sử dụng, công trình đã xuống cấp nghiêm trọng. Đặc biệt, sau đợt mưa lũ do bão số 10 (Bualoi) cuối tháng 9/2025, tình trạng hư hỏng trở nên nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Một phần mố cầu bị sạt lở mạnh, đất quanh chân trụ bị cuốn trôi, lộ kết cấu móng; nhiều vị trí xuất hiện vết nứt có nguy cơ tiếp tục sạt xuống lòng sông.

Trước đó, chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, đắp ụ bê tông hạn chế ô tô qua lại và khuyến cáo người dân không lưu thông khi mực nước dâng cao. Đồng thời, địa phương cũng kiến nghị cơ quan chức năng kiểm tra, có phương án sửa chữa đảm bảo an toàn.

Thực hiện chủ trương khắc phục hậu quả thiên tai, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 3640/QĐ-UBND ngày 14/11/2025, phân bổ hơn 37 tỷ đồng để sửa chữa 35 cầu treo bị hư hỏng. Riêng cầu treo Đò Rô được bố trí 3,5 tỷ đồng để khắc phục mố trụ và các hạng mục liên quan.

Rọ đá lộ thiên.

Theo kế hoạch, công trình sẽ được sửa chữa trong khoảng 3 tháng với nhiều hạng mục như xử lý mố, móng trụ; tẩy rỉ, sơn lại khung thép; bảo dưỡng hệ thống cáp; thay mới tấm thép mặt cầu; gia cố lan can và khắc phục lún đường dẫn.

Chính quyền địa phương cho biết sẽ nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa cầu vào sử dụng, đảm bảo an toàn cho người dân.