Thấp thỏm qua sông trên những cây cầu treo như ‘răng rụng’

TPO - Những cây cầu treo xuống cấp ở miền núi phía tây Quảng Ngãi đang trở thành nỗi lo hiện hữu. Mặt cầu hư hỏng, cáp treo hoen gỉ, rung lắc mỗi khi qua lại khiến việc đi rẫy, vận chuyển nông sản của người dân tiềm ẩn nhiều rủi ro.

Chao đảo như đưa võng

Cầu treo thôn Đăk Poi, xã Đăk Pék (tỉnh Quảng Ngãi) bắc qua sông Pô Kô dài 72m, rộng 1,5m, được xây dựng năm 2021 theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Đây là tuyến giao thông huyết mạch dẫn vào khu vực sản xuất nông nghiệp rộng hàng trăm ha của hơn 160 hộ dân.

Thế nhưng chỉ sau vài năm đưa vào sử dụng, cây cầu hiện đã có dấu hiệu xuống cấp. Mặt cầu bằng gỗ bong tróc, cong vênh, nhiều tấm ván mục nát, lan can hoen gỉ, một số thanh chắn bằng thân cây đã gãy, bung ra để lộ những khoảng trống nguy hiểm.

Anh A Klai (trú thôn Đăk Poi) cho biết, gia đình anh có hơn 3 ha cà phê và bời lời nằm bên kia sông Pô Kô. Cây cầu treo là lối đi duy nhất để anh ra rẫy mỗi ngày. Hiện cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, mỗi lần đi qua thấy chao đảo như võng, ai cũng sợ nhưng giờ không còn cách nào khác. Trước đây chở được 2 tạ nông sản, giờ chỉ dám chở một nửa. Mưa lớn là không dám đi xe, phải gùi từng bao qua cầu”, anh A Klai nói.

Sau hơn 10 năm sử dụng, cầu treo thôn Dục Lang (xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi) bắc qua suối Đăk Tu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Không chỉ Đăk Poi, tại thôn Dục Lang (xã Đăk Long, tỉnh Quảng Ngãi), cây cầu treo dài 54m, rộng 1,4m bắc qua suối Đăk Tu cũng trong tình trạng tương tự. Đây là lối đi duy nhất của gần 90 hộ dân vào khu sản xuất. Sau hơn 10 năm sử dụng, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng.

Nhiều thanh gỗ trên mặt cầu bị bung, tạo thành những “bẫy” nguy hiểm. Dây cáp treo chùng, căng không đều, khiến cầu rung lắc mạnh khi có người qua lại, nhất là vào mùa thu hoạch nông sản khi lưu lượng người và phương tiện tăng cao, nguy cơ mất an toàn lại càng gia tăng.

Trưởng thôn Dục Lang A Tủ cho biết, hằng năm người dân phải tự đóng góp tiền và ngày công để sửa chữa tạm thời như thay ván gỗ, gia cố lan can. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế, không thể đảm bảo an toàn lâu dài. “Bà con ai cũng lo, nhất là khi chở nông sản. Cầu yếu nhưng không có đường nào khác để đi…”, ông A Tủ chia sẻ.

Khó nhất là kinh phí

Theo thống kê, toàn xã Đăk Pék hiện có 21 cầu treo, trong đó 10 cầu đã hư hỏng, xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Những cây cầu này không chỉ đe dọa tính mạng người dân mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến việc vận chuyển nông sản và phát triển kinh tế địa phương.

Mặt gỗ cầu treo thôn Dục Lang bong tróc tạo ra những khoảng trống nguy hiểm.

Ông Phạm Khắc Nghĩa - Phó Trưởng phòng Kinh tế xã Đăk Pék thừa nhận, tình trạng cầu treo xuống cấp diễn ra phổ biến, đặc biệt nguy hiểm trong mùa mưa bão khi nước sông dâng cao, chảy xiết.

Do nguồn ngân sách hạn chế, địa phương chủ yếu tuyên truyền, vận động người dân tự duy tu, bảo dưỡng như thay ván gỗ, siết lại cáp treo. Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp “vá víu”, không thể đảm bảo an toàn lâu dài.

“Chúng tôi đã kiến nghị cấp có thẩm quyền quan tâm bố trí kinh phí để sửa chữa, nâng cấp các cầu treo xuống cấp. Đây là nhu cầu cấp thiết nhằm đảm bảo an toàn cho người dân và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội”, ông Nghĩa nói.

Cầu treo thôn Đăk Poi bắc qua sông Pô Kô (xã Đăk Pék) bị hư hỏng, xuống cấp nghiêm trọng.

Theo Sở Xây dựng Quảng Ngãi, toàn tỉnh hiện có hơn 400 cầu treo dân sinh, trong đó khu vực miền núi phía tây chiếm 378 cầu. Đáng chú ý, có 64 cầu đã hư hỏng nặng, không đảm bảo an toàn hoặc phải dừng khai thác.

Trước thực trạng này, Sở Xây dựng đã phối hợp với các địa phương tổ chức kiểm tra, đánh giá hiện trạng cầu treo, đồng thời đề nghị xây dựng kế hoạch bảo trì, huy động nguồn lực để sửa chữa, nâng cấp, bảo đảm nhu cầu đi lại của nhân dân...

Tuy vậy, bài toán kinh phí vẫn là rào cản lớn. Trong khi chờ các dự án đầu tư, hàng nghìn người dân miền núi vẫn phải đánh cược sự an toàn của mình mỗi ngày khi bước qua những cây cầu “già nua”.