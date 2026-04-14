Liên tiếp xảy ra đuối nước ở Thanh Hóa

TPO - Hai chị em ruột ở Thanh Hóa khi ra bờ suối gần nhà không may đuối nước, tử vong.

Ngày 14/4, thông tin từ UBND xã Xuân Du (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hai trẻ em bị đuối nước khi ra khu vực khe suối gần nhà để tắm.

Gia đình lo hậu sự cho 2 nạn nhân đuối nước.

Theo lãnh đạo địa phương, chiều 12/4, hai cháu L.K.K.C. (SN 2023) và em ruột L.K.K.A. (trú thôn Mó 2, xã Xuân Du) dẫn nhau ra khu vực khe suối ở sau nhà để tắm. Trong thời gian này, bố mẹ hai cháu đang có mặt ở nhà nhưng không biết.

Sau một thời gian không thấy các con nên hai vợ chồng đi tìm và phát hiện hai con ở khe suối sau nhà. Hai nạn nhân được đưa tới cơ sở y tế trên địa bàn để cấp cứu song các nạn nhân đã không qua khỏi.

Chỉ hơn 10 ngày qua, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra 4 vụ đuối nước khiến 6 người tử vong.

Khu vực bờ sông nơi phát hiện thi thể em L.H.T.A.

Ngoài hai em nhỏ trên, vào ngày 1/4, hai em là H.T.H. và H.B.H. (SN 2014, ngụ xã Trúc Lâm) ra khu vực biển Hải Bình tắm và mất tích; thi thể hai em đã được tìm thấy sau 2 ngày tìm kiếm. Đến ngày 9/4, em N.V.H. (SN 2008, trú phường Ngọc Sơn) cùng bạn ra khu vực đầm tôm trên địa bàn tắm dẫn tới tử vong.

Ngày 11/4, em L.H.T.A. (SN 2010, trú xã Thiệu Trung) ra bờ sông Nông Giang chơi cùng nhóm bạn và trượt chân rơi xuống sông mất tích. Đến tối 13/4, thi thể nạn nhân đã được tìm thấy.