Hà Nội: Cháy chung cư phố Vương Thừa Vũ, người dân tháo chạy từ tầng 19

Theo người dân địa phương, vào khoảng hơn 11h40 cùng ngày, họ nghe thấy tiếng chuông báo cháy ở chung cư Tân Hồng Hà (số 2 Vương Thừa Vũ, Hà Nội). Khi kiểm tra, cư dân phát hiện có cháy tại khu vực tầng 6, phía mặt phố Vương Thừa Vũ.
Nghe tiếng hô hoán, nhiều người rời căn hộ, di chuyển xuống dưới sảnh tòa nhà. Một nhân chứng cho biết đã chạy từ tầng 19 xuống sảnh và thời điểm này khu vực cầu thang bộ chưa xuất hiện khói. "Ít phút sau, lực lượng chữa cháy có mặt để triển khai dập lửa", nhân chứng cho biết.
Tại hiện trường, hai ô cửa sổ ở tầng 6 bị phá vỡ, tường bên ngoài ám khói đen, nhiều mảnh kính rơi xuống vỉa hè.
Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã hỗ trợ một số cư dân thoát ra ngoài an toàn.
Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.