Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Hà Nội: Cháy chung cư phố Vương Thừa Vũ, người dân tháo chạy từ tầng 19

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Trưa 14/6, hỏa hoạn xảy ra tại một chung cư trên phố Vương Thừa Vũ (Hà Nội), khiến nhiều cư dân hoảng hốt tháo chạy từ các tầng cao xuống khu vực sảnh.

Khu vực xảy ra hỏa hoạn.

Theo người dân địa phương, vào khoảng hơn 11h40 cùng ngày, họ nghe thấy tiếng chuông báo cháy ở chung cư Tân Hồng Hà (số 2 Vương Thừa Vũ, Hà Nội). Khi kiểm tra, cư dân phát hiện có cháy tại khu vực tầng 6, phía mặt phố Vương Thừa Vũ.

Nghe tiếng hô hoán, nhiều người rời căn hộ, di chuyển xuống dưới sảnh tòa nhà. Một nhân chứng cho biết đã chạy từ tầng 19 xuống sảnh và thời điểm này khu vực cầu thang bộ chưa xuất hiện khói. "Ít phút sau, lực lượng chữa cháy có mặt để triển khai dập lửa", nhân chứng cho biết.

Cửa sổ bị phá vỡ.
Phát hiện cháy, nhiều cư dân đã chạy xuống dưới sảnh tòa nhà.

Tại hiện trường, hai ô cửa sổ ở tầng 6 bị phá vỡ, tường bên ngoài ám khói đen, nhiều mảnh kính rơi xuống vỉa hè.

Trong quá trình chữa cháy, lực lượng chức năng đã hỗ trợ một số cư dân thoát ra ngoài an toàn.

Hiện nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Xem thêm

Cùng chuyên mục