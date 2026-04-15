Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Dùng vỏ bọc doanh nghiệp môi trường để đổ trộm hơn 20.000 tấn chất thải công nghiệp

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Dưới vỏ bọc doanh nghiệp môi trường, nhóm đối tượng do Lê Thị Thùy Trang cầm đầu đã thu gom rồi đổ trái phép hàng chục nghìn tấn chất thải công nghiệp ra môi trường, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng. Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can.

Clip công an khám nơi tập kết rác thải công nghiệp nguy hiểm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố, bắt tạm giam Lê Thị Thùy Trang (SN 1977, ngụ phường An Lạc) cùng 6 đồng phạm để điều tra về các tội “Gây ô nhiễm môi trường” và “Mua bán trái phép hóa đơn”, sau khi triệt phá đường dây xử lý chất thải trái phép quy mô lớn, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng.

Cơ quan chức năng khám xét nơi ở của các đối tượng liên quan.

Theo điều tra, Trang là đối tượng cầm đầu, đứng sau điều hành một “hệ sinh thái” gồm nhiều công ty có chức năng xử lý chất thải. Từ đầu năm 2024 đến nay, các công ty này ký hợp đồngfng Ko thu gom chất thải rắn thông thường từ nhiều doanh nghiệp trong các lĩnh vực dệt nhuộm, giấy, thủy sản, đá granite… trên địa bàn TPHCM và các tỉnh phía Nam.

Tuy nhiên, thay vì xử lý theo quy định, Trang chỉ đạo nhân viên vận chuyển hàng chục nghìn tấn chất thải đem đi đổ, chôn lấp trái phép tại nhiều địa điểm. Để qua mặt cơ quan chức năng, các đối tượng thực hiện “động tác giả” bằng cách đưa chất thải về cơ sở có chức năng xử lý rồi nhanh chóng mang đi đổ thải hoặc bán cho các đơn vị san lấp, bón cây.

Hình ảnh những nơi tập kết chất thải nguy hiểm.

Khám xét khẩn cấp 6 địa điểm tại TPHCM và Đồng Tháp, lực lượng chức năng thu giữ hơn 50.000 USD, gần 2 tỷ đồng, hàng chục sổ đỏ, 12 CPU máy tính cùng nhiều tài liệu, chứng từ liên quan.

Cơ quan điều tra xác định, các công ty do Trang điều hành đã đổ thải trái phép tại 11 điểm, với tổng khối lượng hơn 20.000 tấn chất thải rắn.

Ngoài ra, để hợp thức hóa hồ sơ, Trang còn chỉ đạo mua hàng trăm hóa đơn giá trị gia tăng khống từ một công ty khác với chi phí từ 3,2–6% giá trị trước thuế.

Công an thu giữ nhiều tang vật trong vụ án.

Ngày 10/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trang cùng 6 đồng phạm. Đến ngày 13/4, Viện KSND TPHCM đã phê chuẩn các quyết định và lệnh bắt theo quy định.

Các bị can từ trái qua: Tăng Tư Thế, Phùng Quốc Anh, Nguyễn Văn Hiệp, Lê Thị Thuỳ Trang, Nguyễn Thanh Phỉ, Vũ Thị Thuận, Nguyễn Thị Tuyết Nhung. Ảnh C.A

Cơ quan chức năng nhận định đây là vụ án có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến môi trường. Hiện vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Dũng
