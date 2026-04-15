Bổ nhiệm Trưởng ban Truyền thông Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam

Ông Vũ Tiến đã có hơn 30 năm hoạt động trong lĩnh vực báo chí và truyền thông, trong đó có 15 năm giữ vị trí Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Tổng Biên tập báo Nông thôn Ngày nay - Dân Việt. Với nền tảng chuyên môn vững vàng cùng bề dày kinh nghiệm quản lý, ông Vũ Tiến được lãnh đạo Hiệp hội tin cậy giao nhiệm vụ trong bối cảnh Hiệp hội đang đẩy mạnh hoạt động truyền thông đa nền tảng.

Ông Nguyễn Duy Lượng (bên phải) - Phó Chủ tịch thường trực và ông Nguyễn Tường Minh - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Trang trại và Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam trao quyết định bổ nhiệm cho ông Vũ Tiến.

Ông Vũ Tiến sẽ chịu trách nhiệm xây dựng và triển khai chiến lược truyền thông tổng thể cho Hiệp hội. Nhiệm vụ trọng tâm bao gồm quản lý nội dung thông tin, các ấn phẩm truyền thông, đồng thời nâng cao nhận diện thương hiệu và uy tín của Hiệp hội trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội. Bên cạnh đó, ông cũng sẽ trực tiếp điều hành hoạt động của Ban Truyền thông theo đúng quy chế tổ chức và hoạt động đã được ban hành.

Việc bổ nhiệm Trưởng ban Truyền thông được xem là một trong những bước đi quan trọng trong lộ trình kiện toàn tổ chức bộ máy của Hiệp hội. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng hiện đại, ứng dụng công nghệ cao và hội nhập quốc tế sâu rộng, vai trò của công tác truyền thông ngày càng trở nên thiết yếu. Đây không chỉ là cầu nối giữa Hiệp hội với hội viên mà còn góp phần quảng bá hình ảnh nông nghiệp Việt Nam ra thị trường trong và ngoài nước, thúc đẩy sự phát triển bền vững của Hiệp hội cũng như cộng đồng doanh nghiệp nông nghiệp Việt Nam.