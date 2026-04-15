Tài xế Mercedes gây tai nạn ở khu đô thị Times City có nồng độ cồn

Thanh Hà
TPO - Sau khi gây tai nạn, nam tài xế ô tô Mercedes GLK 250 trú tại Hà Nội đã rời khỏi hiện trường, cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn của người này.

Ô tô gây tai nạn bị hư hỏng kính chắn gió, bung túi khí. Ảnh: Thanh Hà.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông giữa ô tô Mercedes GLK 250 và xe máy tại khu đô thị Times City vào tối 14/4, cơ quan chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn của tài xế L.T.K (trú tại Hà Nội). Kết quả xác định tài xế vi phạm ở mức 0,212 mg/L khí thở.

Như tin đã đưa, tối 14/4, L.T.K điều khiển ô tô Mercedes GLK 250 BKS 30K-366.41 di chuyển trong đường nội khu khu đô thị Times City. Khi xe K. đi đến ngã ba có vòng xuyến khu vực số 4 khu đô thị thì va chạm với xe máy do N.V.M (trú tại Hà Nội) điều khiển.

Chưa dừng lại đó, ô tô của K. đâm trực diện vào vòng xuyến bê tông rồi tiếp tục va chạm với xe máy do ông N.T.H điều khiển, chở theo vợ.

Phương tiện bị hư hỏng phần đầu sau tai nạn. Ảnh: Thanh Hà.

Vụ việc khiến vợ ông H. bị thương được đưa đến bệnh viện.

Theo ông N.T.H, khi xảy ra tai nạn, các phương tiện đi cùng chiều. Ô tô Mercedes đâm vào vòng xuyến phát ra tiếng động rất lớn khiến nhiều người hoảng hốt.

Người dân cho biết, sau khi gây tai nạn, tài xế đã rời khỏi hiện trường.

Tại hiện trường, vòng xuyến bê tông bị đâm hỏng. Ô tô Mercedes GLK 250 BKS 30K-366.41 bung 2 túi khí phía trước, vỡ kính chắn gió, lốp trước bên trái bị nổ, phần đầu xe hư hỏng.

