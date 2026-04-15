Thời tiết hôm nay: Nơi nắng gắt, chỗ mưa dông

Khu vực Đông Bắc Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nắng nóng, riêng Lào Cai ngày nắng, có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Hà Nội hôm nay ngày nắng, đêm có mưa vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C.

Dự báo từ đêm 16/4 đến ngày 17/4, do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu kết hợp với kết hợp với hội tụ gió trên cao, miền Bắc (trừ Lai Châu, Điện Biên) có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40 mm, có nơi mưa to trên 100 mm. Từ ngày 17/4, Bắc Bộ trời chuyển mát.

Miền Bắc sẽ đón mưa nhiều trong những ngày tới.

Thanh Hóa đến Huế tiếp tục nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 36-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Đà Nẵng đến Phú Yên cũ nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 34-37 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo ngày mai, miền Trung tiếp tục nắng nóng gay gắt. Từ 17/4, nắng nóng dịu dần.

Khánh Hoà đến Bình Thuận cũ hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Tây Nguyên trời nắng, riêng Kon Tum có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Nam Bộ trời nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C, có nơi trên 35 độ C.

TPHCM hôm nay trời nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 25-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 33-35 độ C.