Nhiều trẻ nhập viện ở TPHCM do nắng nóng, bác sĩ khuyến cáo khẩn

TPO - Những ngày nắng nóng kéo dài tại TPHCM khiến trẻ nhỏ nhiễm bệnh phải nhập viện điều trị tăng cao, đặc biệt là tại bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM. Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cần chủ động bảo vệ sức khỏe cho trẻ.

3.000 - 4.000 ca/ngày

Trường hợp tiêu biểu vừa phải nhập viện điều trị là bé gái N.T.M. (18 tháng tuổi, ngụ TP.HCM).

Ngày 14/4, chị T.N.B. (mẹ bé M.) cho biết gia đình đưa bé đến bệnh viện thăm khám trong tình trạng sốt cao liên tục, người mệt lả, thở gấp, lồng ngực co lõm theo từng nhịp hô hấp. Trước đó hai ngày, bé chỉ sổ mũi, ho nhẹ nên gia đình nghĩ là cảm thông thường do thay đổi thời tiết.

Tuy nhiên, khi thời tiết nắng nóng gay gắt, cộng với việc trẻ thường xuyên ra vào phòng máy lạnh, tình trạng bệnh chuyển biến nhanh chóng. Chỉ sau một đêm, bé bắt đầu sốt cao, bỏ ăn, mệt lả. Tại bệnh viện, các bác sĩ nhanh chóng tiến hành thăm khám, chụp X-quang và xác định bệnh nhi bị viêm phổi nặng, có dấu hiệu suy hô hấp. Bé lập tức được chỉ định nhập viện, theo dõi, điều trị.

Trẻ nhỏ là nhóm đối tượng bị tác động rất lớn, nguy cơ nhiễm bệnh cao trong thời tiết nắng nóng.

Không chỉ bệnh hô hấp, các bệnh lý tiêu hóa cũng gia tăng trong mùa nắng nóng. Trường hợp điển hình là bé trai T.Q.A. (4 tuổi, ngụ TPHCM) nhập viện trong tình trạng tiêu chảy liên tục khoảng 8 lần/ngày kèm nôn ói, môi khô, mắt trũng. Theo lời gia đình, khoảng 2 ngày trước khi nhập viện, bé đi học về, do đói bụng nên đã lấy đồ ăn cũ để ăn. Đến tối, bé bắt đầu đau bụng, đi ngoài phân lỏng nhưng người nhà nghĩ chỉ là rối loạn tiêu hóa thông thường nên cho uống men vi sinh tại nhà. Tuy nhiên, sang ngày hôm sau, tình trạng trở nên nghiêm trọng hơn khi bé nôn nhiều, tiêu chảy liên tục, người lừ đừ.

Khi nhập viện, bé A. được xác định bị rối loạn tiêu hóa cấp nghi do nhiễm khuẩn thực phẩm, phải truyền dịch, bù điện giải và theo dõi sát nguy cơ biến chứng. Các bác sĩ nhận định, nếu nhập viện trễ, trẻ có thể rơi vào tình trạng mất nước nặng, rối loạn điện giải, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

BS-CK1 Trần Nguyên Khôi - Phó trưởng Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 cho biết, khu vực phía Nam đang chịu ảnh hưởng bởi thời tiết nắng nóng. Những ngày qua, lượng bệnh nhi đến khám có xu hướng tăng mạnh. Trung bình mỗi ngày, khoa tiếp nhận từ 3.000 đến 4.000 lượt trẻ, trong đó phần lớn là dưới 5 tuổi. Đáng chú ý, nhóm bệnh viêm hô hấp cấp chiếm hơn một nửa tổng số ca, còn lại chủ yếu là các bệnh lý tiêu hóa, da liễu và bệnh truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết...

Nhiều tác nhân gây bệnh

Về nguyên nhân, bác sĩ Khôi cho rằng, thời tiết nắng nóng, độ ẩm cao là điều kiện thuận lợi để vi khuẩn, virus phát triển. Bên cạnh đó, việc trẻ thường xuyên di chuyển giữa môi trường nhiệt độ cao ngoài trời và không gian sử dụng máy lạnh khiến cơ thể chưa kịp thích nghi, làm suy giảm sức đề kháng, từ đó dễ mắc các bệnh lý như viêm hô hấp cấp, cảm cúm, viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản hay viêm phổi.

Bệnh nhi được các bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2 TPHCM.

Không chỉ bệnh hô hấp, mùa nắng nóng cũng kéo theo nguy cơ gia tăng các bệnh tiêu hóa. Theo bác sĩ Khôi, thực phẩm trong điều kiện nhiệt độ cao rất dễ bị ôi thiu nếu không được bảo quản đúng cách khiến trẻ dễ bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm. Đồng thời, thời tiết oi bức khiến trẻ ra nhiều mồ hôi, nếu không được bù đủ nước và giữ vệ sinh tốt cũng dễ mắc các bệnh da liễu như viêm da, dị ứng, thậm chí viêm da nhiễm trùng.

Ngoài ra, đây cũng là thời điểm các bệnh truyền nhiễm có nguy cơ gia tăng, đặc biệt là tay chân miệng – thường bùng phát theo chu kỳ từ tháng 3 đến tháng 5 và từ tháng 9 đến tháng 11 hằng năm. Các bệnh như sốt xuất huyết, thủy đậu cũng ghi nhận xu hướng tăng trong giai đoạn này.

Từ thực tế điều trị, bác sĩ Khôi khuyến cáo phụ huynh cần chủ động phòng bệnh cho trẻ bằng cách đảm bảo tiêm ngừa đầy đủ các vắc xin theo khuyến cáo như thủy đậu, viêm màng não, quai bị, rubella… Đồng thời, cần giữ môi trường sống thông thoáng, hạn chế cho trẻ ra ngoài vào thời điểm nắng gắt, mặc trang phục thoáng mát, tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột khi sử dụng máy lạnh.

Bác sĩ Khôi nhấn mạnh, chế độ dinh dưỡng và vệ sinh cũng đóng vai trò quan trọng. Trẻ cần được ăn chín, uống chín, rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, đồng thời uống đủ nước, đặc biệt khi thời tiết nóng. Khi trẻ có dấu hiệu bệnh, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ học và thông báo với nhà trường để hạn chế nguy cơ bệnh lây lan trong cộng đồng.