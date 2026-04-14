Lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ ghép thận thành công

TPO - Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ chính thức được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não.

Ngày 14/4, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết, bệnh viện vừa thực hiện thành công việc kỹ thuật lấy, ghép thận ca đầu tiên, với sự tham gia của các chuyên gia Bệnh viện Trung ương Huế.

Ekip Bác sĩ đang ghép thận cho bệnh nhân tại Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ.

Ca ghép được thực hiện ngày 11/4, hoàn thành sau 3 giờ. Hiện sức khỏe của cặp lấy, ghép đã bình phục tốt, các chỉ số xét nghiệm ổn định dần.

Trước đó, ngày 21/01/2026, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ chính thức được Bộ Y tế công nhận đủ điều kiện để thực hiện kỹ thuật lấy, ghép thận từ người hiến sống và từ người hiến chết não.

GS.TS.BS. Phạm Như Hiệp - Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế trực tiếp giám sát ca ghép thận đầu tiên của Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ. “Đối với ghép tạng, điều quan trọng nhất cần duy trì sự ổn định bền vững trong triển khai kỹ thuật. Chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ đào tạo chuyên sâu để Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ từng bước làm chủ hoàn toàn kỹ thuật này”, bác sĩ Hiệp nói.

BSCKII. Lý Hồng Khiêm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết, giai đoạn tới, bệnh viện sẽ tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật chuyên sâu như mô tim, ghép gan... Đồng thời, hoàn thiện hơn nữa các điều kiện về y bác sĩ, cơ sở vật chất, trang thiết bị. Qua đó giúp cho người bệnh trong vùng không phải tốn kém lên các tuyến trên tại TPHCM hoặc các bệnh viện ở địa phương khác.

Trước đó, tại Cần Thơ, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ (bệnh viện tuyến cuối của vùng ĐBSCL) cũng thực hiện thành công tiếp nhận, chuyển giao kỹ thuật ghép thận, với nhiều ca thực hiện thành công.