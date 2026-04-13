Chủng EV71 gây bệnh nặng lưu hành, tay chân miệng đối mặt nguy cơ bùng phát mạnh

TPO - Bệnh tay chân miệng đang gia tăng tại nhiều địa phương, nhất là phía Nam, với hàng chục nghìn ca mắc và sự lưu hành của chủng EV71 nguy cơ gây bệnh nặng. Ngành y tế cảnh báo dịch có thể tiếp tục diễn biến phức tạp nếu không triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống. Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục phòng bệnh (Bộ Y tế) trao đổi với báo chí xung quanh dịch bệnh này.

Ông có thể cập nhật tình hình hiện nay và mức độ đáng lo ngại của dịch?

Thời gian gần đây, bệnh tay chân miệng có xu hướng gia tăng tại một số địa phương, đặc biệt tại khu vực phía Nam. Đây là bệnh truyền nhiễm lưu hành quanh năm, lây truyền chủ yếu qua đường tiêu hóa và thường gia tăng theo mùa, nhất là vào các tháng 3 đến 5 và 9 đến 10 hằng năm. Qua giám sát dịch tễ, phần lớn trường hợp mắc tập trung ở trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ trong độ tuổi nhà trẻ, mẫu giáo. Trong thời gian tới, nếu không triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống, số mắc và số ca bệnh nặng có thể tiếp tục gia tăng.

Ông Võ Hải Sơn, Phó Cục trưởng Cục phòng bệnh (Bộ Y tế)

So với cùng kì các năm trước, số ca mắc tay chân miệng có xu hướng tăng rõ rệt. Ông có thể chia sẻ cụ thể hơn về số liệu và những điểm đáng chú ý trong diễn biến dịch năm nay?

Theo số liệu giám sát từ đầu năm 2026 đến nay, cả nước ghi nhận khoảng 26.000 trường hợp mắc và 08 trường hợp tử vong. Riêng trong tháng 3/2026, số mắc trung bình theo tuần tăng so với tháng trước. Kết quả xét nghiệm tại một số mẫu bệnh phẩm cho thấy chủng EV71 đang lưu hành với tỉ lệ đáng lưu ý. Đây là chủng virus thường liên quan đến nguy cơ bệnh diễn biến nặng hơn, vì vậy ngành y tế đang theo dõi chặt chẽ để có biện pháp ứng phó phù hợp.

Theo ông đâu là những nguyên nhân chính khiến bệnh tay chân miệng gia tăng, nhất là khu vực phía Nam, đặc biệt trong môi trường trường học và nhà trẻ?

Có nhiều yếu tố làm gia tăng bệnh tay chân miệng trong thời gian gần đây. Trước hết, thời tiết nóng ẩm xuất hiện sớm tạo điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh lưu hành. Bên cạnh đó, sự lưu hành của chủng EV71 làm tăng nguy cơ ghi nhận các trường hợp bệnh diễn biến nặng. Mặt khác, bệnh chủ yếu gặp ở trẻ nhỏ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi, là nhóm tuổi chưa có ý thức vệ sinh cá nhân đầy đủ và thường sinh hoạt tập trung tại nhà trẻ, mẫu giáo nên nguy cơ lây lan cao hơn. Nếu trẻ không được phát hiện sớm và cho nghỉ học kịp thời, bệnh có thể lan rộng trong lớp học và cộng đồng.

Hệ thống giám sát dịch tễ hiện nay đang giúp phát hiện sớm và cảnh báo các ca bệnh nặng như thế nào, đặc biệt tại cộng đồng và trường học?

Hiện nay, ngành y tế đang kết hợp nhiều kênh để phát hiện sớm ca bệnh, gồm báo cáo từ các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và thông tin cảnh báo từ cộng đồng, trường học. Đồng thời, ngành y tế phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục và chính quyền địa phương để phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ, hướng dẫn xử trí kịp thời và hạn chế lây lan. Tại các cơ sở điều trị, những trường hợp có dấu hiệu chuyển nặng được theo dõi sát và được hỗ trợ chuyên môn từ tuyến trên nhằm cấp cứu, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa trường hợp tử vong.

Chăm sóc bệnh nhi bị Tay chân miệng.

Ngành y tế đang triển khai những biện pháp gì để kiểm soát dịch trong trường học, và các cơ sở giáo dục cần phối hợp ra sao để hạn chế lây lan?

Ngành y tế đang phối hợp chặt chẽ với ngành giáo dục triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh tay chân miệng trong trường học. Trọng tâm là tăng cường truyền thông cho giáo viên, phụ huynh về dấu hiệu nhận biết bệnh; hướng dẫn các biện pháp vệ sinh cá nhân, vệ sinh lớp học, đồ chơi, bề mặt tiếp xúc thường xuyên; đồng thời bảo đảm lớp học sạch sẽ, thông thoáng, đủ ánh sáng. Các cơ sở giáo dục cần theo dõi sát tình hình sức khỏe của trẻ, phát hiện sớm trường hợp nghi ngờ mắc bệnh, thông báo kịp thời cho gia đình và cơ sở y tế để được hướng dẫn xử trí phù hợp. Sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và ngành y tế có ý nghĩa rất quan trọng trong hạn chế lây lan dịch bệnh.

Ông có khuyến cáo cụ thể nào đối với phụ huynh và nhà trường để chủ động phòng bệnh tay chân miệng trong thời gian tới?

Bệnh tay chân miệng là bệnh nhiễm virus cấp tính, lây truyền theo đường tiêu hóa, thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng lây lan nhanh. Để chủ động phòng bệnh, phụ huynh cần thường xuyên theo dõi sức khỏe của trẻ, nhất là trẻ dưới 5 tuổi. Khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ như sốt, loét miệng, nổi ban ở tay, chân hoặc mông, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được khám và hướng dẫn chăm sóc, điều trị. Trẻ mắc bệnh cần nghỉ học để tránh lây lan cho các trẻ khác. Nhà trường cần tăng cường vệ sinh lớp học, đồ chơi, vật dụng thường xuyên tiếp xúc; theo dõi tình hình sức khỏe của trẻ; phối hợp chặt chẽ với phụ huynh và cơ sở y tế trong phát hiện sớm, xử lí kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh.

Cảm ơn ông!