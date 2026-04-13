Tăng cường hợp tác nâng cao chất lượng điều trị ung thư cho người dân Cao Bằng

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại tỉnh Cao Bằng, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã triển khai chuỗi hoạt động hợp tác quan trọng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn trong lĩnh vực ung bướu cho y tế địa phương. Đáng chú ý là buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Cao Bằng ngày 9/4 và lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng vào sáng 10/4/2026.

Đặt nền tảng hợp tác với Sở Y tế tỉnh Cao Bằng

Chiều 9/4/2026, đoàn công tác của Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã có buổi làm việc với Sở Y tế tỉnh Cao Bằng nhằm trao đổi và thống nhất các nội dung hợp tác chuyên môn trong lĩnh vực ung bướu, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn.

Tham dự buổi làm việc, về phía Sở Y tế tỉnh Cao Bằng có BSCKII. Nông Tuấn Phong – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng cùng lãnh đạo các sở, ngành và các đơn vị y tế. Về phía Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội có TTƯT.TS.BS. Bùi Vinh Quang – Giám đốc bệnh viện cùng Ban Giám đốc và đại diện lãnh đạo các khoa, phòng.

Phát biểu tại chương trình, BSCKII. Nông Tuấn Phong nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường hợp tác với các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt trong lĩnh vực ung bướu – lĩnh vực đòi hỏi phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Với dân số gần 600.000 người, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số, Cao Bằng đang đối mặt với nhiều thách thức trong việc cung cấp dịch vụ y tế chuyên sâu. Sự hỗ trợ từ Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đồng thời tạo điều kiện để đội ngũ y bác sĩ địa phương được học hỏi và nâng cao trình độ chuyên môn.

Tại buổi làm việc, TS.BS. Bùi Vinh Quang bày tỏ sự trân trọng trước sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở Y tế tỉnh Cao Bằng. Ông khẳng định, với kinh nghiệm và thế mạnh chuyên môn trong lĩnh vực ung bướu, bệnh viện sẵn sàng đồng hành cùng ngành y tế địa phương thông qua các hoạt động đào tạo, chuyển giao kỹ thuật, hỗ trợ hội chẩn từ xa và triển khai các chương trình khám sàng lọc, phát hiện sớm ung thư.

Sau phần trao đổi, hai bên đã thống nhất một số nội dung phối hợp trong thời gian tới như: tăng cường hỗ trợ chuyên môn trong lĩnh vực ung bướu; phối hợp đào tạo, tập huấn và chuyển giao kỹ thuật cho cán bộ y tế; hỗ trợ hội chẩn, tư vấn chuyên môn và triển khai các hoạt động khám sàng lọc ung thư cho người dân. Buổi làm việc diễn ra trong không khí cởi mở, hợp tác, mở ra cơ hội phát triển bền vững cho ngành y tế địa phương.

Ký kết hợp tác toàn diện với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

Tiếp nối các hoạt động hợp tác, sáng 10/4/2026, tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng, Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với bệnh viện này, nhằm cụ thể hóa các nội dung đã thống nhất với Sở Y tế tỉnh.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nông Văn Thánh – Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cao Bằng; TTƯT.TS.BS. Lý Thị Bạch Như – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng; TTƯT.TS.BS. Bùi Vinh Quang – Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội cùng đại diện lãnh đạo, y bác sĩ hai đơn vị.

Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS. Lý Thị Bạch Như cho biết, mặc dù Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng đã được đầu tư về cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, song lĩnh vực ung bướu vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt là về nhân lực và các kỹ thuật chuyên sâu. Hiện công tác điều trị ung thư tại bệnh viện chủ yếu dừng lại ở điều trị triệu chứng và chăm sóc giảm nhẹ, chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng tăng của người dân trong việc khám, tầm soát và phát hiện sớm ung thư.

Giám đốc Bệnh viện tỉnh Cao Bằng Lý Thị Bạch Như phát biểu tại Lễ ký kết

Chia sẻ từ phía Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, TS.BS. Bùi Vinh Quang nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc tầm soát và phát hiện sớm ung thư trong nâng cao hiệu quả điều trị và giảm gánh nặng bệnh tật. Ông khẳng định bệnh viện sẽ đồng hành, hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng trong đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, xây dựng định hướng phát triển chuyên ngành ung bướu và triển khai các hoạt động khám sàng lọc tại địa phương. Đồng thời, tạo điều kiện để đội ngũ bác sĩ Cao Bằng được học tập và thực hành tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội.

Giám đốc Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội Bùi Vinh Quang phát biểu tại Lễ ký kết

Theo nội dung ký kết, hai đơn vị sẽ phối hợp triển khai các hoạt động trọng tâm gồm: hội chẩn, chuyển tuyến và tiếp nhận điều trị bệnh nhân ung bướu; hỗ trợ chuyên gia, đào tạo tại chỗ và chuyển giao kỹ thuật; hợp tác nghiên cứu khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý bệnh viện; đồng thời tạo điều kiện để người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế phù hợp tại mỗi tuyến.

Đại diện Sở Y tế tỉnh Cao Bằng, đồng chí Nông Văn Thánh đánh giá cao ý nghĩa của chương trình hợp tác, cho rằng đây là bước đi quan trọng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế địa phương, đặc biệt trong bối cảnh tỉnh còn nhiều hạn chế về nhân lực và kỹ thuật chuyên sâu.

Hướng tới xây dựng Trung tâm Ung bướu tại địa phương

Theo định hướng đến năm 2030, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng sẽ có cơ sở mới và từng bước xây dựng Trung tâm Ung bướu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của người dân. Khi đó, người dân sẽ được tiếp cận các dịch vụ y tế chuyên sâu ngay tại địa phương, giảm tải cho tuyến trên và không còn phải di chuyển xa để điều trị.

Lễ ký kết hợp tác giữa Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội và các đơn vị y tế tỉnh Cao Bằng không chỉ mở ra cơ hội nâng cao năng lực chuyên môn cho y tế địa phương mà còn góp phần quan trọng trong việc thu hẹp khoảng cách chăm sóc sức khỏe giữa các vùng miền, hướng tới mục tiêu phát triển y tế bền vững và đồng đều.