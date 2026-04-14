Hành trình quốc bảo sâm Việt Nam và chuẩn hoá dược liệu Việt

Từ chủ trương quốc gia đến đề án 2000 tỷ đồng phát triển dược liệu quý

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dược liệu, Trường Sinh Group hiện sở hữu nhà máy chế biến hiện đại (KCN Trà Đa, Gia Lai) với tổng đầu tư khoảng 1.000 tỷ đồng, đạt chuẩn GMP, GMP-WHO và ISO. Doanh nghiệp cũng là một trong những đơn vị tiêu thụ Sâm Ngọc Linh lớn nhất Việt Nam.

Hiện Trường Sinh đang hợp tác và quản lý 70 ha vùng trồng với hơn 500.000 cây sâm, dự kiến mở rộng lên 100 ha – 1.000.000 cây vào năm 2026; 2.000.000 cây vào năm 2028 nhằm đảm bảo nguồn nguyên liệu bền vững.

Trong 5 năm tới, Trường Sinh Group dự kiến đầu tư từ 1.000 – 2.000 tỷ đồng để phát triển hệ sinh thái “Sâm – Dược liệu – Chăm sóc sức khỏe”, tập trung vào 4 trụ cột: Phát triển vùng trồng sâm và dược liệu; Đẩy mạnh chế biến sâu; Kết hợp du lịch – chăm sóc sức khỏe; Mở rộng hệ thống phân phối toàn quốc.

Dự án hướng tới tạo việc làm cho 500 – 1.000 lao động, phát triển vùng nguyên liệu bền vững, xây dựng thương hiệu dược liệu Việt.

Khởi động năm 2026, tại Hội nghị Xúc tiến Đầu tư Gia Lai (28/03/2026) vừa qua, Truong Sinh Group đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư dự án 500 tỷ đồng phát triển dự án “Trồng Sâm và Dược liệu có giá trị cao dưới tán rừng, gắn với quản lý rừng bền vững” tại Gia Lai.

Truong Sinh Group ký cam kết triển khai dự án Trồng sâm và dược liệu giá trị cao dưới tán rừng ngày 28/03/2026

Từ sự tin tưởng và đồng hành của các đơn vị, ngày 9 - 10/4/2026, Truong Sinh Group và Trường Nhân Pharma - thế hệ tiếp nối của Truong Sinh Group sẽ cùng tổ chức sự kiện ra mắt đề án: “Hành trình Quốc bảo Sâm Việt Nam và Chuẩn hoá dược liệu Việt”. Sự kiện là dấu mốc mở đầu cho Đề án phát triển giai đoạn 2026 – 2030 của Truong Sinh Group và Trường Nhân Pharma nhằm hình thành chuỗi giá trị dược liệu được chuẩn hoá theo hướng bền vững, theo các tiêu chuẩn quốc tế như GACP – GMP từ vùng trồng, nhà máy, kiểm định đến sản phẩm và trải nghiệm.

Sự kiện “Hành trình Quốc bảo Sâm Việt Nam và Chuẩn hoá dược liệu Việt” đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sự kiện có sự tham gia, đồng hành của đại diện lãnh đạo UBND tỉnh, sở ban ngành, chuyên gia, doanh nghiệp trong ngành, cơ quan báo chí trung ương, địa phương, các đơn vị truyền thông lớn, cùng nhiều đối tác chiến lược và cộng đồng KOL, KOC…

Hành trình Quốc bảo Sâm Việt Nam và 5 chuẩn làm nên niềm tin

Điểm đặc biệt trong đề án là bộ tiêu chí 5 chuẩn Sâm Việt Nam do Trường Sinh Group khởi xướng. Bộ tiêu chuẩn bao gồm: Chuẩn giống cây; Chuẩn điều kiện trồng và chăm sóc; Chuẩn quy trình chế biến; Chuẩn quy trình kiểm nghiệm và Chuẩn thương hiệu và kênh bán.

Đó là 5 mắt xích của một hành trình lớn. Từ cây giống, vùng trồng, nhà máy, kiểm nghiệm đến thương hiệu, mỗi chuẩn là một lớp niềm tin được xây đắp thêm. Cũng chính từ cách tiếp cận này, Trường Sinh và Trường Nhân muốn đưa câu chuyện của Sâm Việt Nam ra khỏi vùng cảm tính quen thuộc của một dược liệu “quý, hiếm, đắt”, để đặt nó vào một ngôn ngữ khác: quý vì được làm đúng, vì có tiêu chuẩn, và vì có thể kiểm chứng bằng cả một hệ thống phía sau.

Truong Sinh Group đã ký kết hợp tác chiến lược với Công ty Cổ phần Dược phẩm Pharmacity, Công ty Cổ phần Dược liệu xanh Măng Ri, đồng thời ký kết giữa các bên với Trường Nhân Pharma, Accesstrade Việt Nam, Kenh28 Entertainment...

Đưa Sâm Việt thành biểu tượng quốc gia

Ông Phan Thanh Thiên – Tổng Giám đốc Truong Sinh Group chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng giá trị bền vững của dược liệu bắt đầu từ vùng trồng, từ tiêu chuẩn sản xuất, từ công nghệ chế biến và từ chiến lược phát triển dài hạn. Trường Sinh mong muốn góp phần xây dựng niềm tin mới cho dược liệu Việt Nam và từng bước đưa Sâm Ngọc Linh trở thành biểu tượng dược liệu quốc gia.”

Bà Hoàng Minh Hạnh, đại diện Trường Nhân Pharma cho biết: “Trường Nhân hướng tới đưa Sâm Ngọc Linh trở thành sản phẩm gần gũi trong đời sống người Việt, đặc biệt thông qua các kênh thương mại điện tử, Sâm Việt Nam không chỉ là một danh xưng “quốc bảo” mà sẽ thực sự hiện diện trong hành trình chăm sóc sức khỏe của mỗi gia đình Việt Nam”.

“Đề án là cầu nối giữa doanh nghiệp – địa phương – cộng đồng KOL/KOC, góp phần lan tỏa giá trị thật và chuẩn hóa ngành dược liệu Việt.”- Ông Đỗ Hữu Hưng - CEO Accesstrade Việt Nam - đại diện các đơn vị đồng hành cùng đề án chia sẻ.

Với định hướng phát triển dài hạn, Truong Sinh Group đặt mục tiêu đưa Gia Lai trở thành trung tâm dược liệu của Tây Nguyên, đồng thời góp phần nâng tầm giá trị ngành dược liệu Việt Nam trên bản đồ khu vực và quốc tế.