Đừng để cơn đau dạ dày làm gián đoạn chuyến du lịch

Việc thay đổi giờ giấc sinh hoạt, thưởng thức đặc sản lạ hoặc ăn uống quá đà khi đi du lịch dễ khiến dạ dày "biểu tình" gây ảnh hưởng đến trải nghiệm nghỉ dưỡng.

Mỗi chuyến du lịch là cơ hội để chúng ta thư giãn và khám phá những nền văn hóa ẩm thực mới lạ. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm hệ tiêu hóa phải đối mặt với nhiều áp lực nhất. Những cơn đau thượng vị đột ngột, cảm giác đầy bụng hay trào ngược thực quản không chỉ gây mệt mỏi mà còn có thể làm hỏng toàn bộ kế hoạch vui chơi đã chuẩn bị từ trước.

Tại sao dạ dày dễ "đổ bệnh" trong những chuyến đi?

Nguyên nhân đầu tiên phải kể đến là sự xáo trộn về nhịp sinh học. Khi di chuyển qua các vùng miền hoặc múi giờ khác nhau, giờ giấc ăn uống thường bị đảo lộn. Việc ăn quá muộn, bỏ bữa để kịp lịch trình tham quan hoặc ăn quá no vào buổi đêm khiến dạ dày không kịp thích nghi, dẫn đến tình trạng tiết axit quá mức.

Bên cạnh đó, việc thưởng thức đặc sản địa phương là trải nghiệm không thể thiếu, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Các món ăn nhiều gia vị cay nóng, đồ tươi sống hoặc các loại thực phẩm lạ bụng dễ gây kích ứng niêm mạc dạ dày. Kết hợp với tâm lý thoải mái, nhiều người thường sử dụng thêm các loại đồ uống có cồn, nước giải khát có ga, khiến gánh nặng lên hệ tiêu hóa tăng gấp bội.

Đặc biệt, tình trạng "say xe" hoặc căng thẳng trong quá trình di chuyển đường dài cũng là yếu tố tâm lý gây co thắt dạ dày, làm xuất hiện các cơn đau thắt hoặc cảm giác buồn nôn khó chịu.

Những rắc rối thường gặp làm giảm chất lượng kỳ nghỉ

Không ít du khách phải đối mặt với tình trạng bụng dạ "ấm ách" ngay ngày đầu tiên của chuyến đi. Cảm giác đầy hơi, chướng bụng khiến bạn không còn cảm hứng để thưởng thức những món ngon tiếp theo. Nặng hơn, những cơn đau rát vùng thượng vị hoặc tình trạng ợ chua liên tục do trào ngược có thể khiến người bệnh mệt mỏi, mất ngủ, thậm chí phải hủy bỏ các hoạt động ngoài trời.

Việc tìm kiếm nhà thuốc tại một địa phương xa lạ, đặc biệt là vào ban đêm hoặc ở những khu nghỉ dưỡng biệt lập, không phải lúc nào cũng dễ dàng. Chính vì vậy, sự chủ động chuẩn bị "túi thuốc cá nhân" trở thành yếu tố sống còn cho một chuyến đi trọn vẹn.

Bí quyết ăn uống thông minh để bảo vệ dạ dày

Để tận hưởng chuyến đi mà không phải lo lắng về bụng dạ, du khách nên lưu ý một số nguyên tắc cơ bản:

● Ưu tiên ăn chín uống sôi: Hạn chế các loại gỏi, đồ sống tại những nơi không đảm bảo vệ sinh.

● Không nên thử quá nhiều món lạ cùng lúc: Hãy để dạ dày có thời gian làm quen với khẩu vị mới bằng cách ăn một lượng nhỏ trước.

● Duy trì uống đủ nước: Nước lọc giúp hệ tiêu hóa vận hành trơn tru và trung hòa phần nào axit dư thừa.

● Tránh vận động mạnh ngay sau khi ăn: Hãy dành ít nhất 30 phút nghỉ ngơi để dạ dày thực hiện chức năng tiêu hóa thức ăn.

Tại sao cần mang theo thuốc dạ dày trong hành lý?

Trong danh mục hành lý du lịch, bên cạnh kem chống nắng hay thuốc hạ sốt, thuốc dạ dày nên là vật dụng "bất ly thân". Việc mang theo thuốc hỗ trợ tiêu hóa giúp bạn chủ động xử lý ngay lập tức khi các triệu chứng vừa chớm xuất hiện, ngăn chặn cơn đau trở nên trầm trọng hơn. Trong đó, thuốc dạ dày chữ Y - Yumangel là lựa chọn phù hợp cho “tủ thuốc” du lịch của nhiều gia đình.

Với thành phần Almagate 1g, Yumangel giúp trung hòa axit dư trong dạ dày, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng khó chịu như đau rát thượng vị, ợ chua, buồn nôn, trào ngược dạ dày thực quản… Điểm cộng lớn của Yumangel đối với người đi du lịch chính là dạng hỗn dịch gói nhỏ, không cần pha với nước, rất thuận tiện để sử dụng ngay trên xe, tàu hỏa hoặc máy bay. Khi uống vào, thuốc tạo một lớp màng bảo vệ niêm mạc, làm dịu dạ dày, giúp du khách nhanh chóng lấy lại trạng thái thoải mái để tiếp tục hành trình.

Yumangel hiện có mặt tại hầu hết các nhà thuốc trên toàn quốc. Phân phối bởi Công ty TNHH Đại Bắc - Số 11 đường công nghiệp 4, khu công nghiệp Sài Đồng B, Long Biên, Hà Nội. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng để đảm bảo hiệu quả và an toàn.

Một chuyến du lịch hoàn hảo không chỉ nằm ở những điểm đến đẹp mà còn ở sức khỏe bền bỉ của chính bạn. Việc lắng nghe cơ thể và chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án dự phòng cho sức khỏe là cách tốt nhất để tận hưởng mọi khoảnh khắc quý giá bên người thân. Đừng để những cơn đau dạ dày không đáng có làm gián đoạn niềm vui khám phá những vùng đất mới.