Hà Nội 'siết' hạ tầng, tăng xe phục vụ dịp 30/4 – 1/5

TPO - Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường phương tiện xe buýt và xe khách, đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

​Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành kế hoạch chỉnh trang hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông và hạ tầng kỹ thuật đô thị trên toàn địa bàn thành phố.

Cụ thể, từ ngày 18/4 đến hết ngày 3/5, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị tập trung cao điểm bảo đảm trật tự tại các khu vực trung tâm, nơi tổ chức sự kiện chính trị, văn hóa, khu di tích lịch sử và các tuyến giao thông trọng điểm.

Các đơn vị duy tu hạ tầng giao thông được yêu cầu đồng loạt ra quân, kịp thời sửa chữa mặt đường, vỉa hè; xử lý bong tróc, lún võng, nứt vỡ, bảo đảm an toàn giao thông.

Đồng thời, hệ thống đèn tín hiệu, biển báo, vạch sơn, dải phân cách… được vệ sinh, bổ sung vật liệu phản quang, nâng cao khả năng nhận diện, đặc biệt trong điều kiện thời tiết bất lợi hoặc ban đêm.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu đảm bảo đủ xe phục vụ người dân dịp 30/4 - 1/5.

Trong lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị chức năng nạo vét thoát nước, sửa chữa hố ga hư hỏng để hạn chế ngập úng; kiểm tra, thay thế bóng đèn chiếu sáng, duy trì hệ thống chiếu sáng hoạt động ổn định, an toàn.

Với hệ thống vận tải hành khách công cộng (xe buýt, xe khách), Sở Xây dựng yêu cầu tăng cường phương tiện, nâng chất lượng phục vụ đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của người dân trong dịp nghỉ lễ.

Các phòng, ban, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình triển khai, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, tránh chồng chéo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong giữ gìn vệ sinh, trật tự đô thị.

