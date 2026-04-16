Bắt 'trùm' đường dây thuốc giả tại TPHCM

TPO - Cơ quan điều tra xác định Thái Chánh Kiên là người cầm đầu, tổ chức sản xuất thuốc giả gắn mác nước ngoài, cùng 2 đồng phạm tham gia thiết kế, in ấn bao bì để tiêu thụ.

Clip "công xưởng" sản xuất thuốc giả.

Ngày 16/4, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Thái Chánh Kiên, Mã Du Thái và Văn Tất Khang (cùng ngụ TPHCM) để điều tra về hành vi “sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”.

Trước đó vào cuối tháng 3, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TPHCM phát hiện một đối tượng vận chuyển hàng hóa nghi vấn trên đường Âu Cơ nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Từ lời khai ban đầu, lực lượng chức năng lần ra đường dây và khám xét nhiều địa điểm, triệt phá cơ sở sản xuất thuốc giả quy mô lớn.

Thuốc được sản xuất đóng hộp một cách thô sơ.

Tang vật thu giữ gồm hơn 4.000 hộp thuốc thành phẩm, khoảng 790kg viên nén, viên nang cùng số lượng lớn bao bì, tem nhãn và máy móc phục vụ sản xuất.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2021, Thái Chánh Kiên đã tổ chức sản xuất thuốc đông y không phép. Đến cuối năm 2024, đối tượng chuyển sang sản xuất thuốc giả, in nhãn mác nguồn gốc nước ngoài để đưa ra thị trường tiêu thụ.

Tang vật thu được từ vụ án.

Cơ quan công an xác định Kiên là chủ mưu, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động. Hai đối tượng còn lại tham gia hỗ trợ thiết kế, in ấn bao bì sản phẩm. Đáng chú ý, một số loại thuốc giả được phát hiện có chứa Paracetamol, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người sử dụng.

Các đối tượng liên quan bị khởi tố.

Vụ án đang được Công an TPHCM tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ nguồn nguyên liệu, hệ thống phân phối và các đối tượng liên quan.