Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Giáo dục

Google News

Hy hữu, một giáo viên ở TPHCM dùng kim tiêm 'trừng phạt' học sinh

Nguyễn Dũng - Anh Nhàn
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Theo xác nhận của hiệu trưởng, có 5 học sinh nói chuyện riêng, nghịch ngợm bị cô chủ nhiệm phạt bằng cách buộc các em tự dùng kim tiêm chích vào tay. Số kim tiêm này cô giáo mua cho con trai bị ốm nhưng chưa dùng.

Vụ việc xảy ra tại lớp 3/6, Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, phường Bến Cát, TPHCM.

Chiều 15/4, nhà trường và phụ huynh cùng ban đại diện CMHS đã có buổi làm việc về vấn đề trên.

3.jpg
Học sinh Trường Tiểu học Lương Thế Vinh.

Tại buổi làm việc, đại diện phụ huynh cho biết, sau giờ học ngày 13/4, một số học sinh có biểu hiện hoảng sợ, kể lại việc bị cô giáo đe dọa và chích kim tiêm. Một số em khác xác nhận có hành vi tương tự xảy ra trong lớp khiến phụ huynh lo lắng về nguy cơ lây nhiễm bệnh và ảnh hưởng tâm lý lâu dài cho học sinh.

Giáo viên chủ nhiệm thừa nhận có mang kim tiêm đến lớp và có hành vi mang tính “răn đe” song khẳng định rằng không cố ý gây thương tích cho học sinh. Tuy nhiên, phía phụ huynh không đồng tình với giải thích này, cho rằng đây là hành vi xâm phạm thân thể trẻ em, cần được xử lý nghiêm.

Đại diện nhà trường cho biết đã tạm đình chỉ công tác giáo viên để phục vụ công tác xác minh. Đồng thời, nhà trường phối hợp với ngành y tế hướng dẫn phụ huynh đưa học sinh đi kiểm tra sức khỏe, xét nghiệm các nguy cơ liên quan.

Tối 15/4, bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng trường Tiểu học Lương Thế Vinh xác nhận sự việc trên xảy ra tại trường.

Theo bà Hạnh, 5 học sinh nói chuyện riêng, nghịch ngợm trong lớp bị cô chủ nhiệm phạt bằng cách để các em tự dùng kim tiêm chích vào tay. Số kim tiêm này cô giáo mua cho con trai bị ốm nhưng chưa dùng. Giáo viên này đã bị đình chỉ đứng lớp từ ngày 15/4.

"Cô giáo mới vào nghề được 3 năm. Đây là hành vi sử dụng vật sắc nhọn tác động lên cơ thể học sinh, vi phạm nghiêm trọng quy định của ngành giáo dục, đi ngược lại chuẩn mực đạo đức nhà giáo. Nhà trường cũng khuyến cáo phụ huynh không lan truyền thông tin chưa kiểm chứng trên mạng xã hội, tránh ảnh hưởng đến tâm lý học sinh.

Hiện nhà trường đã báo cáo vụ việc cho UBND phường Bến Cát.

#giáo viên #học sinh #kim tiêm #xử phạt #TPHCM #giáo dục #trường học #bảo vệ trẻ

Xem thêm

Cùng chuyên mục