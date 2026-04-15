VSAR 2025–2026: Hồ sơ viết tay từ Sơn La lan tỏa khát vọng công nghệ

Ngày 15/4, hệ thống đăng ký tham gia Vòng Sơ loại Quốc gia của Cuộc thi Vô địch Quốc gia STEM, AI và Robotics (VSAR) năm học 2025–2026 chính thức được khóa, khép lại thời gian tiếp nhận hồ sơ từ các đội thi trên toàn quốc. Ngay sau đó, Hội đồng chuyên môn đã bắt đầu quá trình thẩm định và đánh giá các hồ sơ kỹ thuật, dự kiến kéo dài đến hết ngày 20/4, nhằm lựa chọn những đội thi xuất sắc bước vào Vòng Chung kết Quốc gia.

Sân chơi công nghệ sáng tạo tầm vóc quốc gia

VSAR là cuộc thi do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chỉ đạo, Báo Tiền Phong phối hợp cùng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hội đồng Đội Trung ương và Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức, với sự đồng hành của nhiều tổ chức giáo dục và doanh nghiệp công nghệ. Cuộc thi hướng tới mục tiêu thúc đẩy giáo dục STEM, khơi dậy niềm đam mê khoa học – công nghệ và hình thành năng lực số cho học sinh phổ thông trong bối cảnh đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng chuyển đổi số.

Với chủ đề “Năng lượng cho tương lai”, VSAR năm học 2025–2026 khuyến khích học sinh vận dụng kiến thức liên môn để thiết kế, chế tạo và lập trình các mô hình robot, phát triển ứng dụng trí tuệ nhân tạo hoặc xây dựng các giải pháp năng lượng tái tạo. Thông qua đó, cuộc thi góp phần phát triển tư duy sáng tạo, khả năng giải quyết vấn đề, tinh thần làm việc nhóm và ý thức trách nhiệm với cộng đồng, đồng thời định hướng nghề nghiệp sớm cho thế hệ trẻ trong các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn.

Hội đồng chuyên môn làm việc khẩn trương, đảm bảo tính khoa học và minh bạch

Theo Ban Tổ chức, hơn 350 hồ sơ đến từ 30/34 tỉnh, thành cả nước đã được gửi về tham dự vòng sơ loại. Hội đồng chuyên môn gồm các nhà khoa học, giảng viên và chuyên gia uy tín trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, cơ điện tử, robot và trí tuệ nhân tạo đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu. Quá trình đánh giá được thực hiện một cách độc lập, khách quan, dựa trên các tiêu chí như: tính sáng tạo, giá trị ứng dụng thực tiễn, giải pháp kỹ thuật, tính khả thi và mức độ đóng góp cho phát triển bền vững.

Hồ sơ viết tay từ Sơn La: Khi đam mê vượt qua giới hạn công nghệ

Giữa hàng trăm hồ sơ được trình bày bằng các phần mềm hiện đại, bản thuyết minh viết tay hoàn toàn của nhóm học sinh Trường THPT Chuyên Sơn La đã để lại ấn tượng đặc biệt đối với Hội đồng chuyên môn. Dù điều kiện tiếp cận công nghệ chưa thật sự thuận lợi như tại các thành phố lớn, nhưng các em vẫn kiên trì thể hiện ý tưởng của mình qua từng nét chữ nắn nót và những sơ đồ kỹ thuật được phác thảo tỉ mỉ trên giấy.

Những trang hồ sơ mộc mạc không chỉ thể hiện sự đầu tư nghiêm túc mà còn gợi nhớ đến tinh thần nghiên cứu khoa học thuở ban đầu, khi các phát minh được ghi lại bằng niềm đam mê, khát vọng sáng tạo, vượt lên trên giới hạn của điều kiện vật chất.

Một thành viên Hội đồng chuyên môn xúc động chia sẻ: “Giữa rất nhiều hồ sơ được trình bày bằng các phần mềm hiện đại, bản viết tay của các em học sinh Sơn La mang lại cảm xúc đặc biệt. Từng nét chữ, từng hình vẽ không chỉ thể hiện sự nghiêm túc mà còn cho thấy niềm đam mê khoa học mãnh liệt. Điều đó phản ánh đúng tinh thần mà VSAR hướng tới – nơi ý tưởng và khát vọng sáng tạo quan trọng hơn hình thức thể hiện.”

Không chỉ gây ấn tượng về mặt cảm xúc, hồ sơ này còn đáp ứng tốt các tiêu chí chuyên môn, cho thấy sự đầu tư nghiêm túc trong nghiên cứu và khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Câu chuyện từ Sơn La là minh chứng sống động rằng đam mê và ý chí có thể vượt qua mọi rào cản về điều kiện vật chất, đồng thời lan tỏa thông điệp mạnh mẽ về sự bình đẳng trong cơ hội tiếp cận khoa học – công nghệ cho học sinh trên mọi miền đất nước.

Góp phần kiến tạo nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số

VSAR không chỉ là một cuộc thi học thuật mà còn là hoạt động thiết thực triển khai các chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Thông qua việc tạo dựng môi trường học tập trải nghiệm, cuộc thi góp phần hình thành thế hệ công dân số – những người có khả năng làm chủ công nghệ và sẵn sàng đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Vòng Chung kết Quốc gia VSAR 2025–2026 dự kiến diễn ra vào ngày 10/5 tại Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Hà Nội, hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ những ý tưởng công nghệ tiêu biểu, lan tỏa tinh thần sáng tạo và khẳng định vai trò của thế hệ trẻ Việt Nam trong hành trình hội nhập quốc tế.